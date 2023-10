Le Canadien décédé dans l’attaque du Hamas est un homme de 33 ans de Westmount, sur l'île de Montréal, a appris de Noovo Info.

Sa famille et le groupe Chabad of Westmount ont publié des déclarations à propos d'Alexandre Look sur Facebook, lundi, et Noovo Info a contrevérifié l’information.



«Pour la communauté juive de Westmount, le drame frappe de très près: nos chers amis et membres de notre communauté, Alain et Raquel Look, ont perdu leur fils, Alex», est-il écrit dans une publication du Chabad of Westmount.

Selon le groupe, l’homme visitait Israël et a péri dans l’attaque surprise du Hamas, qui a poussé Israël à déclarer l'état de guerre.

Le père d'Alexandre Look, Alain, a utilisé Facebook pour annoncer son décès. M. Look rapporte, comme le Chabad of Westmount, qu'Alexandre se serait porté au secours d'autres personnes avant sa mort.

«Comme un vrai guerrier, il est parti comme un héros en voulant protéger les gens avec qui il était», a écrit son père.

«Alex était une force de la nature, doté d'un charisme unique et d'une générosité sans pareil.» - Alain Haim Look, père d'Alexandre Look

Affaires mondiales Canada avait confirmé dimanche qu’un Canadien avait perdu la vie et que deux autres étaient portés disparus à la suite de l’attaque du Hamas en Israël.

À VOIR ÉGALEMENT | Le conflit Israël–Hamas en images

Joint par Noovo Info, Affaires mondiales Canada a expliqué par courriel qu'aucune information supplémentaire en lien avec cette information ne sera divulguée afin «de ne pas mettre en danger la sécurité des Canadiens».

«Les représentants du gouvernement canadien en Israël sont en contact avec les autorités locales pour confirmer ces informations et en recueillir d'autres», indique-t-on.

Affaires mondiales Canada ajoute qu'il y a présentement 1419 Canadiens enregistrés en Israël et 492 dans les territoires palestiniens, mais informe qu'il s'agit d'une image incomplète des Canadiens à l'étranger.

Affaires mondiales Canada dit avoir répondu à 429 demandes depuis le début du conflit.