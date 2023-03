Le directeur général Kent Hughes est demeuré à Montréal tandis que le Canadien entreprendra un voyage de quatre matchs contre des adversaires de l'Association Ouest.

Hughes est possiblement demeuré à la maison afin d'élaborer quelques scénarios en vue de la date limite des transactions dans la LNH qui a été établie à vendredi, et pendant laquelle le Tricolore sera de nouveau un vendeur. Le défenseur Joel Edmundson, qui a raté 20 matchs cette saison en raison d'une mystérieuse blessure, a voyagé avec l'équipe et devait s'entraîner avec ses coéquipiers lundi à San Jose, en Californie.



Le joueur de centre Sean Monahan, un autre appât pour Hughes, séjourne toujours sur la liste des blessés à long terme de l'organisation montréalaise. Il est à l'écart du jeu en raison d'une blessure au bas du corps depuis le 5 décembre, et son nom a été transféré sur la liste des blessés à long terme le 17 janvier.

Hughes écoule une deuxième saison à titre de directeur général du CH, et il a été particulièrement sollicité à la date limite des transactions l'an dernier, alors qu'il a remodelé de manière drastique l'effectif de l'équipe.

À l'approche de la date limite des transactions en 2021-22, Hughes a échangé l'attaquant Tyler Toffoli aux Flames de Calgary en retour des attaquants Tyler Pitlick et Emil Heineman, d'un choix de cinquième tour au repêchage de 2023 et d'un choix de première ronde en 2022 qui est devenu l'attaquant Filip Mesar.

Hughes a ensuite offert le défenseur Ben Chiarot aux Panthers de la Floride en retour d'un choix conditionnel de premier tour et d'un choix de quatrième tour au repêchage de la LNH en 2023, en plus de mettre la main sur l'espoir en attaque Ty Smilanic.

Il a échangé l'attaquant Artturi Lehkonen à l'Avalanche du Colorado contre le défenseur Justin Barron et un choix de deuxième tour au repêchage de la LNH en 2024. Hughes a aussi cédé le défenseur Brett Kulak aux Oilers d'Edmonton en retour de l'espoir en attaque William Lagesson et d'un choix de deuxième ronde au repêchage de 2022 qui est éventuellement devenu le défenseur Lane Hutson.

Le Tricolore présente une fiche de 5-3-0 depuis le retour de la pause du match des étoiles, ce qui permet à Hughes de se conforter dans sa position de vendeur.

Le Bleu-blanc-rouge s'est déjà départi de l'attaquant russe Evgenii Dadonov, qui a pris la route de Dallas en retour de l'attaquant Denis Gurianov dimanche. Le Canadien a aussi retenu 50 pour cent du salaire annuel de 5 millions $US de Dadonov.

Les attaquants Jonathan Drouin et Mike Hoffman ont aussi haussé leur niveau de jeu d'un cran en janvier et février, ce qui pourrait permettre à Hughes d'obtenir quelque chose d'intéressant en retour.

Drouin, de Sainte-Agathe, n'a toujours pas touché la cible cette saison et a amassé 12 de ses 18 mentions d'aide après le 1er janvier. L'ailier, qui écoule la dernière année d'un contrat de six ans et 33 millions $ offert par l'ex-directeur général du Canadien Marc Bergevin, est conscient qu'il peut se retrouver sous d'autres cieux.

«C'est à moi de démontrer que je suis en mesure de bien jouer, si une équipe veut de moi le 3 mars, a évoqué Drouin après une performance de trois mentions d'aide dans la victoire de 4-0 du CH contre les Blackahawks de Chicago le 14 février. Mais pour l'instant, je fais partie du Canadien, et nous verrons ce qui se produira d'ici là.»

Hoffman a encore une saison complète à écouler à son contrat qui lui rapporte 4,5 millions $ annuellement. Cependant, l'attaquant a profité pleinement de son temps de jeu avec neuf points (1-8) à ses 10 derniers matchs, dont trois passes dans une victoire en surtemps de 4-3 contre les Islanders de New York le 11 février.

Hughes pourrait aussi devenir l'entremetteur afin de faciliter des transactions impliquant d'autres équipes à l'approche de la date d'échéance, établie à vendredi. Une nouvelle tendance s'est établie cette saison, alors qu'une troisième équipe incluse dans une transaction impliquant un joueur étoile, par exemple, est souvent dédommagée pour avoir accepté de couvrir une partie de son salaire.

Par exemple, le directeur général du Wild du Minnesota Bill Guerin a permis au joueur de centre Ryan O'Reilly d'être échangé des Blues de St. Louis aux Maple Leafs de Toronto le 17 février. Le Wild a obtenu un choix de quatrième ronde au repêchage de 2024 puisqu'il a accepté de défrayer 25 pour cent du salaire d'O'Reilly pour le reste de la campagne.

Selon CapFriendly, Hughes et le Tricolore disposent d'une marge de manoeuvre d'environ 4,14 millions $ sous le plafond salarial. Une position idéale pour leur permettre d'aide des équipes impliquées dans la course aux séries éliminatoires à demeurer sous le plafond salarial, en retour de choix au repêchage enviables.