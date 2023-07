Les Canadiens de Montréal ont sélectionné le défenseur autrichien David Reinbacher avec le cinquième choix au total du repêchage de la LNH, mercredi à Nashville.

Reinbacher évoluait dans la première division du championnat suisse, pour le EHC Kloten cette saison. Il a cumulé trois buts et 19 aides pour 22 points en 46 parties, la meilleure récolte pour un joueur de moins de 20 ans.



Il est un défenseur droitier efficace dans toutes les phases du jeu et possédant déjà une certaine maturité dans son jeu défensif et un bon coup de patin pour son gabarit de six pieds deux pouces.

«David a toujours excédé nos attentes, a souligné Jeff Tomlinson, qui était l'entraîneur-chef du EHC Kloten et de Reinbacher lors des deux dernières saisons. Je pense qu'il a du potentiel dans tous les aspects du jeu. Il a beaucoup progressé cette saison et je mes attentes sont encore plus élevées pour lui.»

Reinbacher a nommé Tomlinson comme l'une des principales raisons qui lui ont permis d'être le cinquième joueur à monter sur la scène au Bridgestone Arena mercredi.

«Il a facilité mon chemin vers le repêchage, il m'a donné beaucoup de confiance», a dit Reinbacher.

«Quand je parlais avec les dépisteurs, ils me demandaient ce qui n'était pas correct avec son jeu, a raconté Tomlinson. En fait, son jeu est si équilibré et calme qu'il n'a pas beaucoup de faiblesses. Mais pour accéder au niveau suivant, nous allons devoir travailler en gymnase. Ça va améliorer sa puissance, qui sera nécessaire pour jouer dans la LNH.»

Reinbacher est le septième Autrichien à être sélectionné en première ronde lors du repêchage de la LNH, et le troisième depuis 2020 après Marco Kasper (8e en 2022) et Marco Rossi (9e en 2020).

Il a égalé la marque pour un Autrichien, alors que Thomas Vanek avait aussi été choisi au cinquième rang, en 2003 par les Sabres de Buffalo.

«C'est irréel, a dit Reinbacher. Ça me rend fier d'être Autrichien et de montrer aux jeunes que c'est possible d'être repêché aussi haut.»

L'an dernier, le Canadien a choisi l'attaquant slovaque Juraj Slafkovsky au premier rang du repêchage, présenté au Centre Bell.

C'est la quatrième fois depuis 2012 que le Canadien possède l'un des cinq premiers choix au repêchage. Il a également choisi Alex Galchenyuk (2012) et Jesperi Kotkaniemi (2018) au troisième rang. La dernière fois que le Canadien a parlé au cinquième rang, c'était en 2005, quand il a sélectionné Price.

Le Canadien possédait également l'avant-dernier choix de la première ronde, le 31e droit de parole, quand l'état-major de l'équipe est arrivé à Nashville plus tôt cette semaine. Hughes a plutôt échangé ce choix et un choix de deuxième tour, 37e au total, ainsi que le défenseur Gianni Fairbrother, à l'Avalanche du Colorado, mardi, en retour de l'attaquant Alex Newhook.

Le repêchage se poursuit jeudi. Le Canadien commencera la journée avec un choix de troisième tour (69e au total), trois choix de quatrième tour (101e, 110e, 128e), deux choix de cinquième tour (133e, 144e), un choix de sixième tour (165e) et un choix de septième tour (197e).

Avec des informations de La Presse canadienne.