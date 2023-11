Malgré un effort louable, le Canadien de Montréal n’a pas été en mesure de vaincre la meilleure équipe de la LNH.

Le capitaine du Canadien Nick Suzuki, tout comme le Québécois Jonathan Marchessault, ont également touché la cible lors de la séance de tirs de barrage. Cherchant à créer l'égalité après le filet de Theodore, Alex Newhook a atteint le poteau.

Suzuki avait forcé la tenue d’une période supplémentaire en inscrivant son deuxième but de la campagne avec moins de cinq minutes à écouler en troisième période. Il s'est dit très fier des efforts déployés par l'équipe, estimant qu'elle a prouvé sa valeur malgré la défaite.

«Ça nous donne beaucoup de confiance, nous avons montré qu’on peut compétitionner contre n’importe qui, a-t-il dit après la rencontre. On aurait pu gagner. Notre futur est brillant, c’est amusant à voir.

«Nous avions déjà confiance. Nous savions ce que nous avons dans notre chambre. Les autres équipes ne peuvent pas nous prendre à la légère.»

Le Tricolore avait remporté ses deux rencontres précédentes et obtient au moins un point dans un troisième match consécutif. Les Golden Knights n’ont toujours pas perdu en temps réglementaire cette saison, remportant un neuvième match en 10 sorties.

Souvent dominé cette saison au chapitre des tirs au but, le Tricolore a cette fois été en mesure de limiter les chances de marquer de ses adversaires. Il a eu l’avantage 39-26 face aux champions en titre de la coupe Stanley.

«Martin nous a parlé après le match et il nous a dit que c’était un des meilleurs matchs qu’on a joués depuis qu’il est avec l’équipe, a révélé le gardien Samuel Montembeault. Surtout en deuxième et en troisième. On était tout le temps premiers sur la rondelle. C’est vraiment une bonne équipe et ils savent comment gagner, mais on a joué un bon match.»

Les Golden Knights ont malgré tout ouvert la marque sur le jeu de puissance en fin de première période. Paul Cotter a effectué un tir du bas du cercle des mises au jeu à la gauche de Montembeault qui a été partiellement bloqué par Mike Matheson. La rondelle a toutefois poursuivi son chemin jusque dans la cage.

L’attaquant William Karlsson a récolté une mention d’aide, de sorte qu’il a inscrit son nom à la feuille de pointage dans un septième match d’affilée. Le record chez les Knights est de neuf. Il appartient conjointement à Alex Tuch (2018-19), Mark Stone et Max Pacioretty (2021-22).

Le Canadien a profité d’une maladresse de Hill pour égaler le pointage avec un homme en moins. Le gardien est sorti de son demi-cercle pour récupérer une rondelle, mais il a raté une passe dans l’enclave que Sean Monahan a interceptée.

Le joueur de centre du Bleu-Blanc-Rouge a patiemment attendu que l’homme masqué se compromette pour placer la rondelle dans une cage déserte.

«C’est le hockey. Ça arrive, a dit Monahan à propos du revirement de Hill. C’est bien de marquer pour l’équipe. Mais nous avons travaillé fort toute la soirée pour obtenir le deuxième point. C’était l’un de nos meilleurs matchs. Tout le monde a contribué.»

Il s’agissait d’un troisième match de suite avec un but pour Monahan. Il en compte cinq cette saison, tous survenu sur les unités spéciales: trois sur le jeu de puissance et deux en infériorité numérique.

L’ancien des Flames de Calgary rejoint ainsi un groupe de cinq joueurs avec plus d’un but cette saison à court d’un homme, avec Logan O'Connor (trois), Sean Walker (deux), Travis Konecny (deux) et Jaccob Slavin (deux).

Contre le club de la métropole montréalaise, le Québécois William Carrier a inscrit le deuxième filet des favoris locaux avec 1:50 à jouer en deuxième en effectuant seulement le deuxième lancer des siens au cours de la période. Il n’a eu qu’à rediriger une savante passe du revers de Chandler Stevenson derrière Montembeault.

Carrier marquait ainsi dans un deuxième match de suite pour les Knights

Montembeault a effectué 24 arrêts, dont un tir de pénalité décerné à Jack Eichel en prolongation.

Matheson représentait un cas incertain pour ce match, auquel il a finalement participé. Le vétéran défenseur québécois s’est blessé au bas du corps dans la victoire de 4-3 en fusillade contre les Jets de Winnipeg, samedi.

Ce match contre les Golden Knights était le premier de trois sur la route contre des équipes de l’Association de l’Ouest pour le Tricolore. Il rendra visite aux Coyotes de l’Arizona jeudi, puis au Blues de St. Louis samedi.

La formation de l’entraîneur-chef Martin St-Louis retrouvera ensuite rapidement les Golden Knights, qui seront de passage au Centre Bell le 16 novembre.