Cole Caufield a rompu l'égalité tard en troisième période et le club montréalais a défait les Sénateurs d'Ottawa 6-4, samedi au Centre Canadian Tire.



Le Canadien conclut donc son calendrier préparatoire avec une fiche de 3-3-0. Il comptait sur une formation nettement plus aguerrie que celle des Sénateurs, samedi.

Rafaël Harvey-Pinard a obtenu son audition aux côtés de Nick Suzuki et Caufield sur le premier trio, après Alex Newhook, Sean Monahan et Josh Anderson. Le Québécois a connu un bon match et a fait la passe à Caufield sur le but vainqueur tard en troisième période.

Harvey-Pinard pourrait ainsi avoir gagné la faveur de l'entraîneur-chef Martin St-Louis pour commencer la saison sur la première unité du Canadien.

Du côté de la défensive, Justin Barron, Mattias Norlinder et Gustav Lindstrom avaient une dernière chance de gagner des points. Barron est celui des trois qui a peut-être connu le match le plus difficile. Norlinder a généré quelques attaques intéressantes et a amassé une aide sur le quatrième but des siens, tandis que Lindstrom a été plutôt discret.