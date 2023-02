Le pape François a accepté la démission présentée par le cardinal Marc Ouellet pour les postes de préfet du Dicastère pour les évêques et de président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine.

À compter du 12 avril, date où sa démission entrera en vigueur, l'homme d'Église «assurera le suivi et l'implantation des travaux menés l'année dernière à Rome dans le cadre du symposium international portant sur le sacerdoce», un mandat qui lui tient particulièrement à cœur, a fait savoir le principal intéressé dans un communiqué diffusé en milieu d'après-midi, lundi.

«Ces nouvelles fonctions m'amèneront à la rencontre de ceux faisant de notre Église une force vive, partout dans le monde», a ajouté le cardinal Ouellet, qui était l'un des rares préfets du Vatican que François a conservés pendant les années du pontificat du pape Benoît XVI, dans un signe clair de confiance.

À l’âge de 78 ans, Marc Ouellet a dépassé de trois ans l'âge normal de la retraite des évêques et auprès des observateurs du Vatican, son départ faisait l'objet de rumeurs depuis des mois.

Marc Ouellet a récemment été impliqué dans des allégations d'inconduite découlant de son mandat d'archevêque de Québec, ce qu'il a fermement démenti. Après que le Vatican eut classé l'affaire contre lui l'année dernière sans motifs suffisants, le cardinal a poursuivi son accusatrice devant un tribunal civil pour diffamation,

Il y a une semaine, le cardinal Ouellet a nié les allégations d'inconduite sexuelle qui ont été formulées contre lui par une deuxième femme qui l'accusait d'avoir commis des gestes répréhensibles à son endroit.

Le Vatican a nommé lundi un missionnaire originaire des États-Unis, l'évêque Robert Francis Prevost, pour succéder à Marc Ouellet au Dicastère pour les évêques.

Son successeur est Mgr Robert Francis Prévôt, 67 ans, jusqu'alors évêque de Chiclayo (Pérou), lui conférant en même temps le titre d'archevêque-évêque émérite de Chiclayo. Il prendra possession du poste le 12 avril prochain.

Mgr Robert Francis Prevost est entré au noviciat de l'Ordre de Saint Augustin (OSA) en 1977, dans la province Notre-Dame du Bon Conseil, à Saint-Louis. Le 29 août 1981, il prononce ses vœux solennels. Il a étudié à la Catholic Theological Union de Chicago, obtenant un diplôme en théologie.

À l'âge de 27 ans, il fut envoyé par l'Ordre à Rome pour étudier le droit canonique à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin (l'Angelicum). Il reçoit l'ordination sacerdotale le 19 juin 1982. Il obtient une licence en 1984, puis est envoyé travailler dans la mission de Chulucanas, à Piura, au Pérou (1985-1986).

En 1987, il obtient son doctorat avec la thèse : «Le rôle du prieur local de l'Ordre de Saint Augustin». La même année, il est élu directeur des vocations et directeur des missions de la Province augustinienne «Mère du Bon Conseil» d'Olympia Fields, Illinois (USA). En 1988, il est envoyé à la mission de Trujillo en tant que directeur du projet commun de formation des aspirants augustiniens des Vicariats de Chulucanas, Iquitos et Apurímac. Il y a été prieur des communautés (1988-1992), directeur de la formation (1988-1998) et professeur des profès (1992-1998). Dans l'archidiocèse de Trujillo, il a été vicaire judiciaire (1989-1998), professeur de droit canonique, patristique et morale au grand séminaire «San Carlos et San Marcelo».

En 1999, il a été élu prieur provincial de la Province Mother of Good Counsel (Chicago). Après deux ans et demi, le Chapitre général ordinaire l'a élu Prieur général, ministère que l'Ordre lui a de nouveau confié lors du Chapitre général ordinaire de 2007. En octobre 2013, il est retourné dans sa Province (Chicago) pour enseigner aux profès et vicaire provincial; postes qu'il a occupés jusqu'à ce que le pape François le nomme, le 3 novembre 2014, administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo (Pérou), l'élevant à la dignité épiscopale d'évêque titulaire du diocèse de Sufar. Le 7 novembre, il prend possession canonique du diocèse en présence du nonce apostolique James Patrick Green ; il est ordonné évêque le 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadalupe, dans la cathédrale de son diocèse. Il est évêque de Chiclayo depuis le 26 septembre 2015. Depuis mars 2018, il est deuxième vice-président de la Conférence épiscopale péruvienne. Le pape François l'avait nommé membre de la Congrégation pour le clergé en 2019 et membre de la Congrégation pour les évêques en 2020.