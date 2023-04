Le chanteur du groupe sud-coréen Astro, Moon Bin, a été retrouvé mort à son domicile de Séoul, a annoncé son agence, jeudi.

Le corps du jeune homme de 25 ans aurait été découvert par son agent, qui s'est déplacé chez le chanteur mercredi soir, car il ne répondait pas à ses appels. La police enquête sur sa mort, mais n'a trouvé aucun signe de violence sur son corps, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Les responsables du poste de police du district de Gangnam, à Séoul, n'ont pas répondu aux appels pour commenter. L'agence de gestion de Moon Bin, Fantagio, a confirmé sa mort dans un communiqué, disant qu'il «nous a quittés subitement et est devenu une étoile dans le ciel» et que les artistes et le personnel de l'entreprise souffrent «d’une très grande tristesse et d’un choc profond».

Fantagio a déclaré que les funérailles de Moon Bin se dérouleraient «aussi discrètement que possible», avec une assistance principalement limitée à la famille, aux amis proches et aux collègues, selon les souhaits de ses proches.

Moon Bin a commencé sa carrière musicale en 2016 en tant que membre du groupe K-pop Astro, qui a fait ses débuts peu de temps après que les artistes ont participé à une émission de télé-réalité. Le groupe a rapidement connu le succès en Corée du Sud et au Japon et a été classé dans le top 10 des nouveaux groupes de K-pop par Billboard cette année-là, alors que le magazine les a louangés pour leur «son pop synthétique lumineux qui a conquis les amoureux de K-pop du monde entier».

Selon Billboard, Astro a eu sept albums dans le classement World Albums Chart du magazine avec Moon Bin en tant que membre, décrochant la 5ème place en 2017 avec l’album Dream Part.02.

«Ça ne se peut pas»

Les fans ont inondé les comptes de médias sociaux de Moon Bin de commentaires exprimant leur chagrin et leur choc devant sa mort, survenue quelques mois après qu'il ait renouvelé son contrat avec Fantagio avec quatre autres membres d'Astro.

«Ça ne se peut pas», a écrit l'animateur de radio Jang Seong-kyu sur Instagram. «Nous nous sommes rencontrés que quelques fois dans des émissions, mais chaque fois que nous nous rencontrions, Moon Bin était toujours joyeux et exprimait un immense amour pour sa famille. Je ne peux pas imaginer la douleur qu'il traversait.»

Moon Bin a également joué en tant que membre du duo Moonbin & Sanha avec son camarade de groupe Astro, Yoon San-ha. Le promoteur d'événements indonésien Lumina Entertainment a annoncé mercredi l'annulation de la performance du duo à Jakarta en raison de «circonstances imprévues indépendantes de notre volonté».

Helix Publicity, une agence de relations publiques basée aux États-Unis qui a représenté Moonbin & Sanha, a publié une déclaration sur Twitter disant qu'elle était «absolument dévastée».

«Nous envoyons nos pensées, prières et condoléances les plus sincères à la famille, aux amis, aux proches de Moon Bin, ainsi qu'à AROHA, qui l'a toujours soutenu et encouragé.»

Moon Bin a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement en tant qu'acteur enfant et a décroché un rôle dans la série télévisée Boys Over Flowers en 2009, qui a connu un immense succès en Asie. Sa sœur, Moon Sua, est également une artiste K-pop et membre du groupe Billlie.

Plusieurs chanteurs et acteurs sud-coréens se sont suicidés ces dernières années, ce qui a suscité une réflexion sur la concurrence intense dans l'industrie du divertissement en pleine croissance, une culture abusive en ligne et la négligence des problèmes de santé mentale de leurs stars par la direction.

La semaine dernière, l'actrice Jung Chae-yull, âgée de 26 ans, a été retrouvée morte chez elle. Son agence n'a pas précisé la cause de sa mort soudaine.