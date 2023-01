Jeff Beck, le virtuose de la guitare qui a repoussé les limites du blues, du jazz et du rock ‘n’ roll, influençant des générations au passage, est décédé. Il avait 78 ans.

Jeff Beck est décédé mardi après avoir «soudainement contracté une méningite bactérienne», ont déclaré ses représentants dans un communiqué publié mercredi.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

«Jeff était une personne si gentille et un guitariste génial et emblématique exceptionne, il n'y aura jamais un autre Jeff Beck», a écrit Tony Iommi, guitariste de Black Sabbath sur Twitter.

M. Beck s'est d'abord fait connaître en tant que membre des Yardbirds, puis s'est lancé seul dans une carrière solo qui incorporait du hard rock, du jazz, du blues funky et même de l'opéra.

«Jeff Beck est le meilleur guitariste de la planète, a avancé Joe Perry, le guitariste principal d'Aerosmith, au New York Times en 2010. Il est la tête, les mains et les pieds au-dessus de nous tous, avec le genre de talent qui n'apparaît qu'une fois ou deux par génération».

M. Beck faisait partie du panthéon des guitaristes rock de la fin des années 60 qui comprenait Eric Clapton, Jimmy Page et Jimi Hendrix. M. Beck a remporté huit prix Grammy et a été intronisé deux fois au Rock and roll Hall of Fame une fois avec les Yardbirds en 1992 et de nouveau en tant qu'artiste solo en 2009. Il a été classé cinquième dans la liste des «100 plus grands guitaristes de tous les temps» du magazine Rolling Stone.

M. Beck a joué de la guitare avec des chanteurs aussi variés que Luciano Pavarotti, Macy Gray, Chrissie Hynde, Joss Stone, Imelda May, Cyndi Lauper, Wynonna Judd, Buddy Guy et Johnny Depp. Il a fait deux disques avec Rod Stewart, Truth en 1968 et Beck-Ola en 1969, et un avec un orchestre de 64 musiciens, Emotion & Commotion.

«J'aime un élément de chaos dans la musique. Ce sentiment est la meilleure chose qui soit, tant que vous n'en avez pas trop. Il faut que ce soit en équilibre. Je viens de voir le Cirque du Soleil, et cela m'a frappé comme un chaos organisé complet, a-t-il déclaré à Guitar World en 2014. Si je pouvais transformer cela en musique, ce n'est pas loin de ce que serait mon objectif ultime, qui est de ravir les gens, avec le chaos et la beauté en même temps.»

Les faits saillants de la carrière de Jeff Beck incluent la collaboration avec le bassiste Tim Bogert et le batteur Carmine Appice pour créer le puissant trio qui a sorti `Beck, Bogert and Appice' en 1973, des tournées avec Brian Wilson et Buddy Guy et un album hommage au regretté guitariste Les Paul, Rock 'n' Roll Party (Honoring Les Paul).

Geoffrey Arnold Beck est né à Surrey, en Angleterre, et a fréquenté le Wimbledon Art College. Son père était comptable et sa mère travaillait dans une chocolaterie. Enfant, il a construit son premier instrument, en utilisant une boîte à cigares, un cadre photo pour le cou et la corde d'un avion-jouet radiocommandé.

Il était dans quelques groupes, dont Nightshift et The Tridents,avant de rejoindre les Yardbirds en 1965, remplaçant Eric Clapton, mais laissant la place à Jimmy Page seulement un an plus tard. Pendant son mandat, le groupe a créé les titres mémorables Heart Full of Soul, I'm a Man et Shapes of Things.

Le premier titre à succès de M. Beck était l'instrumental Beck's Bolero de 1967, qui mettait en vedette les futurs membres de Led Zeppelin Jimmy Page et John Paul Jones, et le futur batteur de Who Keith Moon. Le groupe Jeff Beck, avec Rod Stewart au chant, a ensuite été invité à jouer au festival de musique de Woodstock en 1969, mais leur apparition a été annulée. M. Beck a dit plus tard qu'il y avait des troubles dans le groupe.

«Je pouvais voir le bout du tunnel», a-t-il déclaré à Rolling Stone en 2010.

M. Beck était ami avec Jimmy Hendrix et ils ont joué ensemble. Avant Jimmy Hendrix, la plupart des guitaristes rock se concentraient sur un style et un vocabulaire technique similaires, mais M. Hendrix a fait exploser ça.

«Il est venu et a réinitialisé toutes les règles en une soirée», avait dit M. Beck à Guitar World.

M. Beck s'est associé au légendaire producteur George Martin alias «le cinquième Beatle» pour l'aider à façonner une fusion des genres avec Blow by Blow (1975) et Wired (1976). Il s'est associé à Seal sur l'hommage à Jimmy Hendrix Stone Free, a créé un groupe de jazz fusion dirigé par le synthétiseur Jan Hammer et a honoré le guitariste rockabilly Cliff Gallup avec l'album Crazy Legs. Il a sorti Loud Hailer en 2016.

Le travail de guitare de M. Beck peut être entendu sur les bandes sonores de films tels que Stomp the Yard, Hal le superficiel, Casino, Lune de miel à Las Vegas, Jumeaux, L'agent provocateur et Little Big League.

La carrière de M. Beck n'a jamais atteint les sommets commerciaux de M. Clapton. Perfectionniste, il a préféré faire des disques instrumentaux bien accueillis par la critique et a laissé la vedette pendant de longues périodes, profitant de son temps pour restaurer des automobiles d'époque. Lui et M. Clapton ont eu une relation tendue au début, mais sont devenus amis plus tard dans la vie et ont fait des tournées ensemble.

Jeff Beck laisse dans le deuil sa femme, Sandra.