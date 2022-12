Le célèbre youtubeur français Norman Thavaud a été placé en garde à vue lundi afin d’être interrogé sur des accusations de viol et corruption de mineurs, a rapporté le quotidien français Libération.

Créateur de la chaîne YouTube Norman fait des vidéos, qui compte environ 12 millions d’abonnés et plus de 2,7 milliards de visionnements, M. Thavaud serait accusé par plusieurs adolescentes et jeunes femmes, qui étaient des admiratrices de la vedette du web. L’enquête préliminaire aurait été confiée à la Brigade de protection des mineurs (BPM).

À lire également:

Parmi les victimes, Maggie Desmarais, une Québécoise qui était âgée de 16 ans au moment des faits, accuse le vidéaste de 35 ans de l’avoir manipulée afin d’obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel. La victime estime que Norman Thavaud aurait exercé «une emprise psychologique» à son endroit en 2018.

Elle l'aurait dénoncé en 2020 sur Instagram et aurait été contactée par une trentaine de femmes disant avoir été victimes du stratagème du youtubeur. Maggie Desmarais aurait également porté plainte à la police.

Le Libération mentionne que les cinq autres victimes ont été interrogées par les autorités.

«À l’exception de Maggie Desmarais, toutes pourraient avoir subi un viol. Deux étaient mineures au moment des faits», indique le média français.

L’entourage de M. Thavaud n’aurait pas encore réagi à la suite des évènements.