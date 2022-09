Le cercueil de la reine Élisabeth II a quitté son bien-aimé domaine écossais du château de Balmoral dimanche, où elle est décédée le jeudi 8 septembre dernier, amorçant son dernier voyage de retour à Londres pour des funérailles nationales.

La monarque, qui a régné pendant 70 ans sur le trône, est saluée pour la dernière fois par la foule le long du parcours.



Le corbillard transportant le cercueil en chêne de la souveraine est passé devant des centaines de personnes et des montagnes de fleurs laissées en hommages au passage du cortège de sept voitures qui a quitté le château de Balmoral, la résidence d'été de la reine. Il a entamé un voyage de six heures à travers les villes écossaises jusqu'au palais de Holyrood à Édimbourg.

DOSSIER | La reine Élisabeth II n'est plus

Le cercueil est recouvert du drapeau officiel de la reine Élisabeth II, le Royal Standard for Scotland, sur lequel repose une couronne de fleurs du domaine où a rendu l'âme la souveraine.

«Un moment triste et émouvant alors que Sa Majesté la Reine quitte son bien-aimé Balmoral pour la dernière fois», a souligné dans un gazouillis la première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon.

A sad and poignant moment as Her Majesty, The Queen leaves her beloved Balmoral for the final time.

Today, as she makes her journey to Edinburgh, Scotland will pay tribute to an extraordinary woman. https://t.co/pZ6uMoqfOn