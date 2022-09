Le registre des archives nationales écossaises a rendu public le certificat de décès de la reine Élisabeth II.

Dans la section réservée à la cause de la mort, survenue à 15h10 heure locale, il est simplement écrit : «vieillesse». Plusieurs médias britanniques ont relayé une copie du document sur Twitter.



#BREAKING The Queen died of old age, her death certificate reveals.



National Records of Scotland has released an extract of the late Queen's death certificate. pic.twitter.com/TzONFdshGK