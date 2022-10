L'Orlando City SC a sorti tous les lapins de son chapeau pour tenter de déstabiliser son adversaire, mais le CF Montréal ne s'est pas laissé prendre au piège.

Les Montréalais ont tiré le maximum de leurs deux tirs cadrés et il a enregistré une victoire de 2-0 au stade Saputo, dimanche soir, lors des quarts de finale de l'Association Est.

68' KONÉ OUVRE LA MARQUE 🔔



Ismaël Koné gives us the lead!#MTLvORL | 1-0 | #CFMTL pic.twitter.com/Dy12uCKi9e — x - CF Montréal (@cfmontreal) October 17, 2022

Pendant plus d'une heure, les joueurs de l'Orlando City SC ont perdu du temps, par l'entremise de leur gardien Pedro Gallese, et ils sont longuement restés étendus sur la pelouse lors d'une faute pour chercher à amener l'affrontement en tirs de barrage.

JUSQU'AU BOUT 📈



Dimanche prochain à 13h 🔜 Demi-finale de l'Association Est au Stade Saputo face à @NYCFC ou @InterMiamiCF.



Billets en vente à midi. Tickets for the conference semifinal on sale tomorrow at noon. @BMOfr #CFMTL pic.twitter.com/tkacQiSEVb — x - CF Montréal (@cfmontreal) October 17, 2022

Le Bleu-blanc-noir a cependant gardé sa concentration et il a continué à respecter son plan de match pour finalement être récompensé à la 68e minute de jeu.

Ismaël Koné a fait pousser un soupir de soulagement aux 19 619 partisans présents au stade Saputo lorsqu'il a fait bouger les cordages après avoir complété la mise en scène de Djordje Mihailovic.

«C'était un sentiment spécial. Je n'avais jamais marqué au stade Saputo. C'était le bon moment pour marquer ce premier but alors je suis heureux, a dit Koné, qui jouait pour la première fois devant sa mère au domicile des Montréalais. Chaque fois que ma mère vient me voir, je marque. Je vais lui dire qu'elle vienne à tous les matchs éliminatoires.»

Sur la séquence, Mihailovic a avoué qu'il était prêt à tirer, mais qu'il a changé d'idée lorsqu'il s'est rendu compte que Koné était seul à sa gauche.

«Je l'ai aperçu du coin de l'oeil et il était libre. C'est un déploiement que nous avons justement pratiqué il y a deux jours et ce n'est pas pour rien que Wilfried Nancy est en nomination pour le titre d'entraîneur-chef de l'année. Ce que nous pratiquons à l'entraînement fonctionne», a souligné Mihailovic.

L'Américain a mis la touche finale à une soirée intense et bruyante en touchant la cible sur un penalty dans les derniers instants de la partie.

Il s'agissait d'une première victoire en éliminatoires pour le CF Montréal depuis 2016 et il a obtenu son billet pour les demi-finales de l'Est. Il connaîtra son adversaire lundi soir, après le duel opposant le New York City FC à l'Inter Miami CF.

Cette victoire a toutefois mis du temps avant de se confirmer et la tension dans le stade commençait de plus en plus à se faire sentir. À plusieurs reprises, les partisans de l'équipe locale ont fait part de leur mécontentement à l'endroit de Gallese et de l'arbitre Ismail Elfath, qui a eu la main rapide vers sa poche pour décerner des cartons jaunes.

La frustration était palpable, sauf chez le CF Montréal. Nancy s'attendait à ce genre de match de la part de l'Orlando City SC et il avait préparé ses hommes en conséquence.

«Nous avions travaillé là-dessus cette semaine. Nous avions montré des situations au cours desquelles Orlando aimait perdre du temps s'il menait au score. Les joueurs étaient prêts. Quoi qu'il se passait, je voulais qu'ils gardent la maîtrise de leurs émotions et ils l'ont bien fait», a observé l'entraîneur-chef.

Nancy a d'ailleurs fait savoir qu'il n'avait pas été déçu par le fait que sa troupe n'ait réussi que deux tirs cadrés pendant le match.

«Ça ne me dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de fois que nous attaquons la boîte et si nous l'attaquons d'une façon intéressante, a-t-il déclaré. Après, oui, c'est la finition, oui, nous aurions pu tirer. Quand je regarde les statistiques, il aurait pu y avoir des tirs cadrés d'une distance de 35 mètres, mais il n'y a pas de but. Les joueurs ont construit le match de la bonne façon par rapport à ça.»

Selon les statistiques de la MLS, les équipes américaines n'ont maintenant remporté que deux des 13 parties éliminatoires qu'elles ont disputées au Canada. La dernière victoire remonte au 5 novembre 2017, quand les Red Bulls de New York ont défait le Toronto FC.

Le CF Montréal, qui disputera son prochain match dimanche à 13 heures, avait été battu 2-0 par l'Orlando City SC en Floride, le 27 février, avant de triompher 4-1 au stade Saputo, le 7 mai.

Lentement, mais sûrement

Les Montréalais ont contrôlé le ballon pendant la majorité de la première demie, mais les meilleures occasions de marquer sont venues du pied d'un joueur de l'Orlando City SC.

Ercan Kara s'est présenté seul dans la surface de réparation sur le flanc gauche, mais son tir est passé par-dessus le filet de James Pantemis.

Le CF Montréal croyait bien avoir obtenu un penalty dans les arrêts de jeu de la première demie, quand Lassi Lappalainen a été fauché, mais l'arbitre n'a pas réagi. Quelques instants plus tard, Antonio Carlos a accepté un centre et il a raté une occasion en or devant Pantemis.

À force de travailler près de la surface de réparation, la formation montréalaise a pu en profiter en deuxième demie.

Joel Waterman a passé le ballon à Kei Kamara, qui l'a laissé au pied de Mihailovic. Ce dernier a glissé une belle passe à Koné, qui a enfilé l'aiguille pour ouvrir le pointage.

L'Orlando City SC a dû ouvrir le jeu et sortir de son plan de match, ce qui a permis aux Montréalais de bourdonner à nouveau. Dans les arrêts de jeu de la deuxième demie, Mihailovic a été victime d'une faute dans la surface de réparation et il a lui-même scellé l'issue de la rencontre