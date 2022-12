L'entraîneur-chef du CF Montréal Wilfried Nancy quitte l'organisation et ira diriger le Crew de Columbus, a confirmé le club mardi matin.

Le départ de Wilfried Nancy «inclut également les départs de l’entraîneur adjoint Kwame Ampadu, du préparateur physique Jules Gueguen et de l’analyste vidéo Maxime Chalier», mentionne-t-on dans un communiqué.

«Malgré les efforts déployés par le Club pour que Wilfried continue notre projet, nous avons été contraints d’accepter sa décision de quitter l’organisation», a ajouté le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais.

«Le processus d’embauche du prochain entraîneur-chef est déjà en cours et je suis confiant pour le futur», a fait savoir le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard.

Le CF Montréal annonce la fin de l’association avec son entraîneur-chef Wilfried Nancy >>> https://t.co/Bb9RK6B3A7



CF Montréal announces the end of the Club’s association with its head coach Wilfried Nancy >>> https://t.co/sX0tPlp010#CFMTL pic.twitter.com/e5qg6A2N83