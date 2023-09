Si le CF Montréal veut sortir un lapin de son chapeau à l’étranger, le match de samedi soir serait le moment idéal.

S’accrochant de peine et de misère à une place en séries dans l’Association Est, le Bleu-blanc-noir prend la direction de la Floride pour y affronter l’Orlando City SC et pour tenter d’y signer une victoire cruciale.

Les enjeux sont grands pour le CF Montréal (11-15-4), mais le problème, c’est qu’ils le sont aussi pour l’Orlando City SC (14-7-9). Pas parce que la troupe floridienne se retrouve dans une position précaire, alors qu’elle pointe au deuxième rang de l’Est, mais plutôt parce qu’elle cherche à confirmer la tenue d’un match éliminatoire de premier tour sur son terrain. Seulement deux points séparent cinq équipes entre le deuxième et le sixième échelon.

L’entraîneur-chef des Montréalais, Hernan Losada, ne s’attend pas à ce que l’Orlando City SC donne des points gratuits à ses hommes, mais il a le sentiment que les points sont accessibles au Exploria Stadium.

«Tous les matchs sont difficiles, surtout à l’étranger, mais nous pensons pouvoir prendre des points à Orlando. Nous devons rester humbles et positifs. Il ne reste que quatre matchs à jouer et c’est tout ou rien. C’est le moment pour représenter le club de la meilleure façon. Nous voulons être compétitifs contre des équipes qui ont beaucoup de talent et qui ont peut-être d’autres ambitions que nous. Nous allons tenter d’aller chercher des points à Orlando», a-t-il observé.

Vouloir amasser des points à l’étranger, c’est une chose, mais pouvoir le faire, c’en est une autre. Dans le cas du CF Montréal, les matchs sur les terrains adverses n’ont pas été synonymes de bonne fortune cette saison.

L’équipe n’a signé que deux victoires en 15 parties à l’étranger (2-11-2) et une de celles-ci est survenue à Toronto, le 20 août, contre la pire formation de la MLS. Le Bleu-blanc-noir peut remercier ses succès à domicile pour sa huitième place dans l’Est à l’heure actuelle, mais Losada a noté qu’il s’agissait d’une tendance visible à travers la ligue et pas seulement à Montréal.

«Beaucoup d’équipes n’ont gagné que quelques matchs à l’étranger cette saison, dont certaines qui se battent pour la coupe MLS, a affirmé l’entraîneur-chef. La tendance dans cette ligue est d’amasser la majorité de tes points à domicile et d’être moins décisifs à l’étranger.»

Samedi dernier, la tendance a été respectée. À la suite d’un cuisant revers de 4-1 contre Atlanta United, le capitaine Samuel Piette n’a pas mâché ses mots pour parler de la préparation du CF Montréal et des difficultés sur le plan tactique.

Piette a calmé le jeu mardi, lors d’une disponibilité médiatique, et Losada a fait preuve d’humilité, jeudi, en admettant que la préparation lors des parties à domicile s’appliquait peut-être moins bien à celles disputées chez l’ennemi.

«C’est évident que ce que nous avons fait à l’étranger n’a pas fonctionné aussi bien que nous l’aurions souhaité. Il faut être réalistes que ce que nous avons réussi à domicile ne fonctionne peut-être pas à l’étranger», a dit Losada.

«Nous avons parlé des tactiques et de la façon dont nous allons jouer contre Orlando. La façon d’appliquer de la pression, la façon de défendre et d’ouvrir les espaces. Nous verrons comment ça se passera», a ajouté le milieu de terrain Bryce Duke.

Le CF Montréal a gagné ses trois derniers affrontements contre l’Orlando City SC, dont celui du 6 mai au stade Saputo. La troupe d’Oscar Pareja n’a cependant pas connu la défaite devant ses partisans à ses 12 dernières sorties (7-0-5) en MLS, soit depuis le 22 avril.

La tâche s’annonce donc très lourde pour les Montréalais, qui seront privés des services des défenseurs Joel Waterman (suspension), Aaron Herrera (cheville) et Robert Thorkelsson (adducteurs). L’attaquant Jules-Anthony Vilsaint (cheville) s’est entraîné avec ses coéquipiers cette semaine, mais on ne sait pas s’il sera disponible pour le match de samedi.