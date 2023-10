Le CF Montréal est sur le point d’amorcer la semaine la plus importante de sa saison en accueillant un adversaire qui n’est pas souvent en visite au stade Saputo, mais qui connaît une très belle séquence depuis quelques mois.

Les analyses des équipes de l’Association Ouest sont parfois plus difficiles pour celles qui se trouvent de l’autre côté du continent, mais le Dynamo de Houston a annoncé ses couleurs la semaine dernière, en prévision de son duel de mercredi face au Bleu-blanc-noir.

À un point d’être exclu des séries, après une séquence de cinq matchs sans victoire avant la Coupe des Ligues, le Dynamo (12-11-8) s’est mis en marche et il a grimpé au classement.

Depuis sa gênante défaite de 3-0 à domicile aux mains de Minnesota United, le 12 juillet, la troupe de Houston montre un dossier de 4-1-4 en MLS et elle occupe maintenant le cinquième rang de l’Ouest. Elle a atteint les huitièmes de finale de la Coupe des Ligues, mais, surtout, elle vient de vaincre l’Inter Miami CF en finale de la Coupe des États-Unis, mercredi.

«J’ai regardé la finale et plusieurs matchs de Houston. C’est une équipe organisée, compacte et solide. Elle utilise beaucoup les transitions rapides vers l’avant. C’est une équipe avec beaucoup d’expérience et qui compte des joueurs qui font partie de leur club national. Leur entraîneur-chef, Ben Olsen, est très expérimenté en MLS et c’est quelqu’un que je respecte. Ce sera un match difficile», a exprimé l’entraîneur-chef Hernan Losada.

Ce qui pourrait avantager le CF Montréal (11-16-4), c’est que le Dynamo vit les mêmes problèmes que lui à l’étranger.

Les hommes de Ben Olsen n’ont gagné que deux de leurs 15 sorties sur les terrains adverses cette saison (2-9-4) et ils n’ont pas été particulièrement menaçants en attaque, n’inscrivant que 11 buts.

S’accrochant à la neuvième et dernière position donnant accès aux séries dans l’Est, les Montréalais préfèrent se concentrer sur ce qu’ils peuvent faire pour continuer leurs succès à domicile, même s’ils ont laissé filer des points précieux à leurs deux dernières sorties au stade Saputo.

«Même s’ils n’ont pas une bonne fiche à l’étranger, ça ne change rien à notre préparation, a assuré Losada. Ils arrivent ici en ayant connu de bonnes performances lors de certaines parties importantes. À ce temps-ci de l’année, à la fin de la saison, les points sont importants. Tous les adversaires sont difficiles à affronter lorsqu’ils jouent pour obtenir quelque chose.»

Le défi pour le Bleu-blanc-noir sera de retrouver son aplomb en défensive, après avoir encaissé un total de sept buts lors de ses deux derniers matchs. Contre Orlando, samedi dernier, le groupe était privé de Joel Waterman, suspendu en raison d’un carton rouge. Face au Dynamo, c’est Gabriele Corbo qui subira le même sort en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Le jeune défenseur de 20 ans Fernando Alvarez pourrait obtenir un deuxième départ de suite, mais les joueurs du CF Montréal insistent sur le fait que c’est en unité qu’ils pourront se ressaisir à l’arrière. Et ils l’ont déjà fait, alors qu’ils ont connu une séquence de six blanchissages à domicile entre le 22 avril et le 21 juin.

«Nous savons que tous les défenseurs peuvent faire le travail. Nous devons nous regrouper et rester unis pour connaître du succès lors des prochains matchs, a indiqué George Campbell. Nous avons confiance les uns envers les autres. Je pense que les deux derniers matchs ne vont pas nous affecter. À domicile, il y a un autre niveau de confiance qui est amené et l’énergie des partisans aide beaucoup aussi.»

Le CF Montréal a remporté chacun de ses sept duels à domicile contre le Dynamo, dont les six derniers par jeu blanc. Le moment serait donc bien choisi pour poursuivre cette séquence.

Le défenseur Aaron Herrera (cheville) s’est entraîné au Centre Nutrilait, lundi. On ne sait pas s’il sera disponible mercredi.