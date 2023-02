Le séjour de Kei Kamara avec le CF Montréal est finalement terminé. L’attaquant a été échangé au Fire de Chicago en retour d’un montant d’allocation générale qui pourrait s’élever à 400 000 $.

Montréal recevra un montant d’allocation générale de 250 000 $, soit 125 000 $ en 2023 et 125 000 $ en 2024, en plus d’un montant conditionnel pouvant aller jusqu’à 150 000 $ selon les performances de Kamara.

C’est donc ainsi que se termine cette saga, alors que Kamara avait laissé planer ses intentions d’être échangé au début du camp d’entraînement de l’équipe.

« Le Club remercie Kei pour ce qu’il a fait avec nous sur le terrain la saison dernière, a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard. Le souhait du Club était non seulement de l’avoir pour la saison 2023, mais tout en lui proposant un projet sur plusieurs années. Nous voulions qu’il soit heureux et qu’il puisse s’établir à Montréal avec sa famille. Nous avons finalement trouvé un accord pour un échange. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.»

Tous les détails au RDS.ca