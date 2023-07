Le CF Montréal a annoncé avoir fait l'acquisition de l'attaquant Kwadwo «Mahala» Opoku du LAFC en retour d'un montant d'allocation générale de 1 650 000$ en 2023 et d'un montant d'allocation générale de 100 000$ en 2024.

Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, mercredi, l'organisation montréalaise a précisé qu'elle avait aussi fait l'acquisition d'un montant d'allocation générale de 100 000$ en 2024 du LAFC en retour d'une place internationale en 2023.



«Nous sommes très contents de cette acquisition. C'est un jeune joueur qui a déjà une bonne expérience dans la ligue, notamment en ayant gagné la Coupe MLS l'année dernière en étant un joueur décisif avec le LAFC», a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, dans le communiqué officiel.

«Il pourra nous apporter quelque chose de différent des autres joueurs que nous avons par sa vitesse et sa capacité à un contre un. C'est un profil qui nous manquait dans notre effectif. Je suis persuadé qu'il pourra continuer sa progression avec nous», a ajouté Renard.

Opoku rejoint Montréal après avoir remporté la Coupe MLS 2022 avec le LAFC. En trois saisons et demie avec le club californien, l'attaquant ghanéen de 21 ans a disputé 60 matchs de saison régulière, incluant 35 titularisations, et 3254 minutes de jeu, récoltant neuf buts et sept passes décisives.

En séries éliminatoires de la Coupe MLS, il a disputé quatre matchs, marquant notamment lors de la victoire de 3-0 du LAFC en finale de l'Association Ouest contre Austin FC en octobre dernier.

Avant de faire le saut en Amérique du Nord, il avait marqué 29 buts en 64 matchs pour l'Attram De Visser Soccer Academy.

Sur le plan international, il a représenté le Ghana aux niveaux U-17 et U-20, participant notamment à la Coupe d'Afrique des Nations U-17 en 2017 au Gabon, où il a pris part à deux des matchs de la phase de groupes.