Le CF Montréal a fait l'acquisition du défenseur Aaron Herrera du Real Salt Lake, en retour d'un montant de 350 000$ d'allocation générale en 2023, 150 000$ d'allocation générale en 2024, du choix de première ronde (25e au total) du club à la séance annuelle de repêchage de la MLS et d'une place de joueur étranger en 2023.

L'équipe a annoncé la nouvelle par voie de communiqué, mercredi matin.

À lire également:

Le Real Salt Lake conservera également un pourcentage d'un futur transfert pour Herrera, si la transaction atteignait un certain seuil, ont précisé les dirigeants du CF Montréal.

«Nous sommes très contents de l'arrivée d'Aaron avec le club. Il s'agit d'un joueur qui contribuera par sa qualité sur le terrain, mais également avec son expérience dans la ligue. Il peut occuper divers postes, autant comme défenseur central dans une ligne à trois, que sur les côtés, à droite comme à gauche», a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, dans le communiqué de l'équipe.

«Nous avions contacté Real Salt Lake par le passé pour faire son acquisition, mais sans succès. Nous sommes donc très heureux que cette transaction se concrétise aujourd'hui.»

Âgé de 25 ans, Herrera a disputé 27 matchs avec Salt Lake en 2022, dont 25 comme titulaire, récoltant trois mentions d'aide en 2267 minutes de jeu.

Le défenseur a signé son premier contrat professionnel avec Salt Lake en 2017 à titre de Joueur formé au club.

Depuis, il a joué dans un total de 124 matchs, incluant 119 titularisations, et 10 581 minutes de jeu, récoltant un but et 19 mentions d'aide en MLS avec l'équipe de l'Association ouest. Il a également joué dans huit matchs éliminatoires en 2018, 2019 et 2021.

C'est aujourd'hui, à 17h, que se tiendront les trois rondes du repêchage annuel de la MLS.