Le CF Montréal a donné raison à ses partisans d'avoir passé leur samedi soir assis sous la pluie battante, au froid.

Le Bleu-blanc-noir a explosé offensivement et il a terminé sa saison à domicile en beauté en corrigeant les Timbers de Portland par la marque de 4-1, au stade Saputo.

L'équipe montréalaise n'avait pas gagné à ses sept dernières sorties (0-4-3) et ses adversaires n'avaient pas perdu à leurs sept derniers matchs, mais dès les premiers coups de pied, on aurait pu croire que les rôles étaient inversés.

Kwadwo Opoku, Sunusi Ibrahim et Mathieu Choinière ont tous les trois récolté un but et une passe décisive pour le CF Montréal (12-16-5) alors que Mason Toye a complété le pointage.

Après la rencontre, l'entraîneur-chef Hernan Losada avait de la difficulté à cacher son sourire et sa fierté envers son groupe.

«Je suis très heureux de tout le groupe. Ce n'est pas seulement les joueurs, c'est aussi l'équipe derrière l'équipe. Je suis heureux que nous ayons pu donner un bon spectacle aux partisans qui étaient présents malgré la pluie. C'est important de gagner, mais aussi de jouer du bon football. Il y a eu beaucoup de stress dans les dernières semaines alors nous pouvons relâcher pendant quelques jours», a-t-il dit.

La tension est effectivement grande dans le camp montréalais depuis quelques semaines, alors qu'ils tentent désespérément d'obtenir une place en séries dans l'Association Est. Cette victoire, combinée à quelques autres résultats, les a fait grimper au huitième rang avec un seul match à disputer.

«Je suis fier de la victoire et à quel point nous nous sommes battus pour obtenir ces trois points. Nous sommes restés unis», a soutenu Opoku.

Les hommes de Losada ont inscrit quatre buts lors d'un même match pour une deuxième fois cette saison et l'entraîneur-chef a peut-être trouvé un trio à utiliser à nouveau lors de la dernière partie, à Columbus. Ibrahim, Opoku et Romell Quioto ont fait preuve de beaucoup de créativité et ils ont malmené la défensive des Timbers (11-12-10) à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils soient récompensés.

«C'était seulement le neuvième départ de Romell cette saison et c'est dommage. C'est notre meilleur buteur et il a beaucoup d'expérience, mais il a raté plusieurs matchs. Je suis très heureux pour Sunusi et Mahala a connu un grand match. (L'entraîneur adjoint) Eduardo Sebrango a fait du bon travail avec tous les attaquants et ç'a payé. J'espère que c'est la formule pour le prochain match», a noté Losada.

«C'est formidable que nous parlions des attaquants aujourd'hui parce que nous n'avons pas beaucoup parlé d'eux cette saison. Mais c'est toute l'équipe. Les joueurs veulent montrer qu'ils sont meilleurs que les six ou sept derniers matchs.»

Les Timbers auraient pu confirmer leur participation aux séries dans l'Association Ouest, mais ils devront plutôt attendre leur dernier match de la campagne, contre le Dynamo de Houston. Franck Boli a privé Jonathan Sirois d'un jeu blanc à la 86e minute, mais c'était déjà trop peu, trop tard.

Le CF Montréal profitera d'une semaine de congé et il reprendra l'action le 21 octobre, comme presque tous les clubs de la MLS, en rendant visite au Crew de Columbus.

Une pluie de buts

Comme ç'a souvent été le cas à domicile, la troupe montréalaise a connu un bon début de match et elle a orchestré quelques belles percées en territoire ennemi. Quioto et Ibrahim ont cogné à la porte, mais ils n'ont pas réussi à ouvrir le pointage.

Après quelques menaces des Timbers, le CF Montréal s'est mis en marche et il a touché la cible à deux occasions en sept minutes de jeu.

À la 28e minute, Choinière a lancé Opoku derrière les défenseurs et ce dernier a servi une passe chirurgicale au deuxième poteau à Ibrahim, qui a aisément complété la manœuvre. On a d'abord cru qu'Opoku était en position de hors-jeu, mais Dario Zuparic l'a mis en jeu au centre du terrain.

Les trois joueurs du Bleu-blanc-noir ont été à l'origine du deuxième but de leur équipe, à la 35e minute. Opoku a effectué une longue course et il a remis le ballon à Choinière, qui l'a laissé à Ibrahim. Son centre n'a pas trouvé preneur dans la surface de réparation, mais le Nigérian a gagné une bataille pour le ballon avant de le glisser à Opoku, qui a vu sa frappe dévier sur le pied de Zuparic avant de déjouer le gardien David Bingham.

«Nous savions que c'était un match très important et nous sommes arrivés avec une bonne mentalité. Par la suite, l'énergie s'est transmise de joueur en joueur et ça nous a permis de faire de bonnes choses», a mentionné Choinière.

Les visiteurs ont quitté le vestiaire avec aplomb, donnant quelques coups de semonce en début de deuxième demie.

Dairon Asprilla a d'abord pris tout le monde par surprise à la 50e minute, quand son tir de l'extérieur de la surface a courbé à quelques pouces du poteau à la gauche de Sirois. Le gardien québécois s'est par la suite signalé en stoppant la tentative de Felipe Mora, à quelques pieds du filet.

Les Montréalais ont porté un dur coup à leurs adversaires environ trois minutes plus tard. En contre-attaque, Quioto a effectué une longue passe vers sa droite à Choinière, qui a décoché un violent tir qui a atteint la lucarne droite derrière Bingham.

Entré dans le match à la 69e minute, Toye a été récompensé d'un but lorsqu'il a sauté sur un juteux retour de lancer d'Ariel Lassiter. Il s'agissait d'un premier but depuis le 10 juin pour l'attaquant américain.

Les Timbers ont fait taire les partisans pendant quelques instants quand Boli a habilement fait dévier du talon une passe de Yimmi Chara. Les joueurs du CF Montréal ont argué que Chara avait touché le ballon de la main, mais les arbitres ont finalement confirmé le but.