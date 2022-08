Le CF Montréal a surmonté une deuxième demie entière à 10 joueurs pour vaincre le Fire de Chicago 2-0, samedi soir, au Soldier Field.

Ismaël Koné et Romell Quioto ont alimenté le spectacle en touchant la cible en première demie, mais Koné a écopé deux cartons jaunes en une quinzaine de minutes pour placer les Montréalais dans une situation précaire.



Le CF Montréal (15-8-4) a cependant resserré sa défensive et il a été aidé par quelques beaux arrêts du gardien Sebastian Breza pour signer une troisième victoire consécutive contre le Fire (8-13-6).

Le Bleu-blanc-noir est resté au deuxième rang de l'Association Est, à cinq points de l'Union de Philadelphie et quatre points devant le New York City FC. Ces deux équipes ont ajouté trois points à leur fiche, samedi.

Les hommes de Wilfried Nancy ont aussi profité de ce gain pour rester invaincus à leurs huit dernières sorties (6-0-2), ce qui égale le record d'équipe établi plus tôt cette saison.

Koné n'a pas été le seul à subir les foudres de l'arbitre Michael Radchuk, qui a décerné pas moins de sept cartons jaunes lors de cet affrontement.

Dans le camp montréalais, Kei Kamara était absent en raison d'une blessure à la cuisse alors que Zorhan Bassong n'était pas de la formation parce qu'il a dû se soumettre au protocole de COVID-19 de la MLS.

Le CF Montréal reprendra l'action mercredi soir au stade Saputo, alors que les Red Bulls de New York seront en visite.

De l'attaque à la défensive

Dès la deuxième minute, le Fire a obtenu la première occasion de marquer, mais Sebastian Breza s'est dressé devant Jhon Duran. Le CF Montréal s'est ensuite mis en marche.

Contre son ancienne équipe, Djordje Mihailovic a décoché un bon tir bas que Gabriel Slonina a difficilement stoppé en plongeant. Quelques minutes plus tard, le tir de Joaquin Torres a tout juste raté la cible à la droite de Slonina.

Les visiteurs ont ouvert le pointage à la 19e minute, à la suite d'un beau tacle de Joel Waterman. Lassi Lappalainen a récupéré le centre d'Alistair Johnston et il a passé le ballon à Koné.Le Montréalais a enroulé une magnifique frappe qui a trouvé la lucarne droite.

Les Montréalais ont doublé leur avance seulement cinq minutes plus tard, après qu'une main de Carlos Teran eut donné un coup franc bien placé. Mihailovic a fait mine de tirer et c'est finalement Quioto qui a logé le ballon dans le haut du filet, hors de portée de Slonina.

Peu menaçant en première demie, le Fire s'est fait ouvrir une porte lorsque Radchuk a décerné un deuxième carton jaune à Koné, ce qui a provoqué un carton rouge.

Évoluant avec un joueur en plus, la formation de Chicago a appliqué plus de pression sur la troupe de Wilfried Nancy.

À la 50e minute, Fabian Herbers s'est détaché de ses couvreurs et il a décoché un violent tir que Breza a fait dévier contre la barre horizontale. Treize minutes plus tard, Teran a accepté une belle touche de Kacper Przybylko et il a tiré à bout portant, mais Breza s'est de nouveau signalé en plongeant.

Déjà privé d'un homme, le CF Montréal a perdu les services de l'attaquant Mason Toye seulement 12 minutes après son entrée en scène. Toye semble avoir été blessé au haut du corps lors d'un jeu sans contact. Il a été transporté hors du terrain en civière.