Kent Hughes n'avait pas terminé son magasinage. Il a participé dimanche matin à une transaction à trois équipes avec les Penguins de Pittsburgh et les Sharks de San Jose, dans l'échange qui a fait passer le défenseur Erik Karlsson à Pittsburgh.

Hughes a échangé Mike Hoffman et Rem Pitlick, en retour du gardien de but Casey DeSmith, du défenseur Jeff Petry, de l'espoir québécois Nathan Légaré et d'un choix de deuxième ronde en 2025.



Les Canadiens acquièrent Jeff Petry, Casey DeSmith, Nathan Légaré et le choix de deuxième tour des Penguins en 2025 en échange de Mike Hoffman et Rem Pitlick.#GoHabsGohttps://t.co/EpJkEjipfG — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) August 6, 2023

Pitlick prendra la direction de Pittsburgh, alors que Hoffman ira plutôt rejoindre les Sharks de San Jose.

Les Penguins vont retenir 25% du salaire de 6,25 M$ Petry, ce qui veut dire que le défenseur aura un impact de 4,687 M$ sous le plafond salarial pour encore deux saisons. En juillet dernier, les Canadiens avaient échangé Petry aux Penguins en retour du défenseur Michael Matheson.

L'expérience à Pittsburgh aura toutefois été de courte durée et elle n'a pas été marquée par beaucoup de succès. Petry a été limité à cinq buts et 31 points en 61 matchs et il a été échangé un peu plus d'un an plus tard.

En 864 matchs dans la LNH avec les Oilers d'Edmonton, les Canadiens et les Penguins, Petry a récolté 92 buts et 353 points. Il a connu ses meilleures saisons avec le Tricolore, amassant notamment 42 points en 55 duels en 2020-2021. Cette année-là, Montréal s'est incliné en finale de la coupe Stanley.

En 2021-2022, il avait cependant connu une importante baisse de régime, ce qui avait éventuellement contribué à son départ de Montréal.

Pour ce qui est de DeSmith, le gardien de 31 ans est sous contrat pour une seule saison à un salaire de 1,8 M$. Jamais repêché dans la LNH, il a disputé 38 matchs la saison dernière avec les Penguins. DeSmith a maintenu un dossier de 15-16-4, une moyenne de buts alloués de 3,17 ainsi qu'un taux d'efficacité de ,905.

Il en était à une troisième saison complète dans la LNH, lui qui compte maintenant 134 rencontres d'expérience dans le circuit Bettman.

Avec son acquisition, le CH se retrouve maintenant avec quatre gardiens de but sous contrat pour l'année prochaine. Jake Allen et Samuel Montembeault sont toujours membres des Canadiens, alors que Cayden Primeau devra passer par le ballottage s'il est rétrogradé dans la LAH.

Finalement, Nathan Légaré est un jeune joueur de 22 ans qui a été sélectionné au troisième tour par les Penguins en 2019. Il a disputé sa deuxième saison professionnelle en 2022-2023 avec les Penguins de Wilkes-Barre/Sranton dans la Ligue américaine. Il a récolté 8 buts et 11 aides pour un total de 19 points en 68 matchs.

Lors de son passage junior, il a porté les couleurs du Drakkar de Baie-Comeau pendant quatre saisons, avant de se joindre aux Foreurs de Val-d'Or avec qui il a complété la campagne 2020-2021.