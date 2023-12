Les partisans des Canadiens de Montréal qui assistent à des matchs au Centre Bell peuvent s'assurer d'obtenir une visite personnalisée de la mascotte Youppi ! à leur siège, à condition d'être prêts à payer près de 200 $ pour ce privilège.

L'équipe a enflammé les forums de fans des Canadiens et les comptes de médias sociaux avec son nouveau forfait «Fourrure sur demande», qui promet une brève visite et une séance de photos avec le personnage orange duveteux, qui se rendra aux sièges des détenteurs de billets avec des confettis, une pancarte personnalisée et un sac-cadeau contenant des articles Youppi !

Maxime Truman, commentateur des Canadiens et copropriétaire du populaire site de supporters Dans Les Coulisses, a vu une publicité sur les médias sociaux au sujet de l'offre au cours de la fin de semaine.

Il a écrit un article sur l'offre et a partagé un message sur les médias sociaux à ce sujet ; les deux sont devenus viraux et ont attiré des centaines de commentaires, la plupart négatifs.

M. Truman a déclaré qu'en plus d'être en colère contre le prix, de nombreux critiques estiment que l'offre exploite l'amour des enfants pour l'équipe.

«Le fait que la bière soit chère, que le stationnement soit cher, que les billets soient chers, certaines personnes n'y voient pas d'inconvénient, mais cette offre s'adresse directement aux enfants», a-t-il affirmé. «Je pense que c'est ce lien avec les jeunes familles qui fait que c'est beaucoup moins bien perçu.»

Les fans qui achètent des billets pour des matchs sur le site NHL.com Ticketmaster ont la possibilité d'acheter la visite de Youppi ! au prix de 195 dollars et de choisir la période à laquelle ils souhaitent le voir apparaître.

Le site indique que les profits seront versés à la Fondation des Canadiens pour l'enfance, bien que Truman affirme que ce message n'a été ajouté que lundi, après les premières critiques.

Les messages de l'équipe sur les médias sociaux annonçant le forfait sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ont suscité des réactions négatives, avec des douzaines de messages de colère, de mèmes et de blagues.

Cependant, M. Truman affirme avoir également reçu des messages d'une minorité de personnes qui soutiennent les Canadiens, arguant que l'équipe est une entreprise et que personne n'est forcé d'acheter quoi que ce soit.

Bien qu'il reconnaisse que ces personnes n'ont pas tort, «les Canadiens sont plus qu'une entreprise privée», a-t-il déclaré. «Ils sont une institution au Québec, avec une histoire et un lien émotionnel avec l'équipe, et c'est là que la plupart des gens ont des problèmes.»

À lire également : Spartacat et Youppi ne sont pas très aimés des amateurs

Moshe Lander, conférencier à l'université Concordia spécialisé dans l'économie du sport, estime que ces visites s'inscrivent dans une tendance des équipes sportives à commercialiser l'expérience globale vécue dans un stade bien au-delà du match.

Avec l'amélioration de la qualité de la télévision, les équipes ont essayé d'offrir aux supporters des moments qu'ils ne peuvent pas vivre chez eux, comme des concerts et des expériences personnalisées, afin de les encourager à débourser des centaines de dollars pour des billets.

«Le match devient presque accessoire par rapport à l'expérience plus large que représente le fait d'être dans un stade ou une arène», a-t-il dit.

Dans le cas présent, il estime que les Canadiens se sont trompés en ce qui concerne le prix et l'offre elle-même.

«Qu'est-ce qu'on est censé faire avec la personne qui ne paie pas cet argent ? Youppi ! est-il censé frapper le petit enfant qui tente de s'approcher pour une photo gratuite et lui dire : "Montre-moi l'argent ou dégage d'ici, petit" ?» - Moshe Lander, conférencier à l'université Concordia spécialisé dans l'économie du sport

Les Canadiens sont réputés pour la fidélité de leurs supporters, mais Lander estime que l'équipe n'est plus aussi populaire qu'elle l'était autrefois.

La population de la ville est de plus en plus composée d'immigrants qui n'ont pas grandi avec les sports de glace et de personnes qui ne se souviennent même pas de la dernière fois où les Canadiens ont remporté la Coupe Stanley, en 1993.

«Je ne pense pas que cela puisse rendre les Canadiens attachants, d'autant plus qu'ils n'ont pas un produit sur la glace qui leur permette de faire ce genre d'erreurs», a déclaré Moshe Lander.

Les Canadiens ne sont pas la seule équipe à faire payer les visites des mascottes.

L'Avalanche du Colorado annonce la visite de Bernie, la mascotte du Saint-Bernard, pour 150 $ US ; Victor E. Green, des Stars de Dallas, passera pour 85 $ seulement.

La direction du CH n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un message sur le site Ticketmaster indique qu'un nombre «très limité» de visites de sièges est disponible à chaque match et qu'il existe des options pour rencontrer la mascotte sans acheter un forfait onéreux.

«Il est toujours possible de le rencontrer Chez Youppi ! dans la section 105, avant le match et pendant les entractes», peut-on lire sur le site.