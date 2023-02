Le Canadien de Montréal et le défenseur Jordan Harris se sont entendus sur les termes d'une prolongation de contrat de deux ans, vendredi.

Harris, qui est âgé de 22 ans, a amassé un but et 10 aides en 47 rencontres cette saison, sa première complète dans la LNH.



Le natif de Haverhill, au Massachusetts, avait inscrit un but en 10 parties le printemps dernier, après avoir rejoint les rangs du Tricolore.

Choix de troisième tour du Canadien en 2018, 71e au total, Harris totalise donc deux buts et 10 aides en 57 rencontres en carrière dans la LNH.

Il a été employé en moyenne durant 18:26 de jeu par match cette saison.

