Le Canadien de Montréal s'est entendu mercredi sur les termes d'un contrat type pour une recrue de trois ans avec le défenseur Logan Mailloux.

The Canadiens have agreed to terms on a three-year, entry-level contract (2022-23 to 2024-25) with defenseman Logan Mailloux.