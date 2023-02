Accusé d'avoir drogué deux personnes, Corneliu Montano tentera par le biais de son avocat, Me Jonathan Boivin, de faire lever une ordonnance provisoire visant à protéger l'identité des présumées victimes et des témoins liés à son procès.

Me Stécie Jérôme, procureure de la Couronne responsable du dossier, a fait savoir à Noovo Info qu'une requête en ce sens sera entendue le 20 avril prochain au palais de justice de Montréal. L'audience aura lieu à huis clos, donc sans la présence du public normalement admis au tribunal.

Le juge devra trancher s'il est nécessaire ou non de maintenir l'ordonnance de non-publication qui a été décrétée au début des procédures judiciaires. Corneliu Montano souhaite que l'identité des présumées victimes et des témoins soit publique. Une demande plutôt rare, selon Me Jérôme.

Ordonnance de non-publication

L'ordonnance de non‑publication interdit à toute personne (médias, témoins, accusé, avocats, présumées victimes et ensemble de la population) de diffuser et de publier le nom et tout renseignement permettant d'identifier les personnes visées par l'ordonnance (milieu de vie, lieux fréquentés, emploi, loisirs, lien familial...etc.).

L’ordonnance de non-publication s’applique durant toutes les procédures judiciaires, dont l’enquête préliminaire et le procès criminel de la personne accusée. Elle s’applique aussi après que la personne accusée a plaidé coupable, ou après la fin de son procès si elle plaide non coupable.

Corneliu de nouveau absent

La cause du chanteur d'opéra - Corneliu Munteanu de son vrai nom - était de retour devant le tribunal, mardi. M. Munteanu n'était pas présent. Son avocat a parlé en son nom.

Corneliu Munteanu, âgé de 39 ans, a été arrêté le 11 novembre dernier. Il est accusé d'avoir drogué deux personnes. Il aurait commis ces gestes en 2013 et en 2016 à l'endroit de ses ex-partenaires.

L’ancien participant de Star Académie avait été accusé de vol à l’étalage pour une histoire survenue le 6 janvier 2018 dans un Canadian Tire de Laval. Les accusations ont toutefois été abandonnées l’année suivante.