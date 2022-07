Le chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, a annoncé dans une vidéo publiée sur Facebook mardi qu’on lui avait diagnostiqué un cancer de la prostate en janvier 2020.

 

«Depuis deux ans et demi, je suis suivi par des gens extraordinaires, des médecins, des spécialistes, des chercheurs, des infirmières, ma famille et mes amis, a-t-il déclaré. J’étais rendu à vous l’annoncer à vous, au public, parce que j’ai commencé des traitements de chimiothérapie et, dans les prochaines semaines, je vais commencer à perdre mes cheveux et ma barbe.»



Karl Tremblay a tenu à relativiser cette perte, mentionnant qu’il faisait maintenant partie de «cette famille de gens qui ont tous les jours à se battre contre cette maladie, qui est malheureusement une évidence dans le monde dans lequel on vit aujourd’hui.»

Si sa santé lui permet, le chanteur aimerait toutefois continuer à faire des concerts. Il tenait toutefois à avertir son public, qui pourrait être surpris par sa nouvelle apparence.

«C’est possible que pour les prochaines semaines, ça ne soit plus le cousin velu Karl que vous retrouverez sur scène, mais bien le “Saitama”, le “One Punch Man” au regard de feu qui viendra. Peut-être que j’aurai moins de cheveux sur la scène, mais le cœur et le désir de vous faire passer de magnifiques soirées sera toujours au rendez-vous.»

Karl Tremblay a voulu l’annoncer à son public par souci d’honnêteté envers son public, qui a toujours respecté la vie publique et familiale des membres des Cowboys Fringants. Il dit espérer que celui-ci continue à respecter son besoin d’intimité.

«Si vous avez des gens près de vous que vous connaissez, qui mènent le même combat, appelez-les, c’est le temps de vous réconcilier avec votre frère, votre cousin, peu importe. Pensez à vous, soyez heureux, a-t-il demandé pour conclure. Prenez le temps de profiter de la vie, des gens que vous aimez. Si vous voulez, vous pouvez faire un don à un organisme que vous croyez important pour les gens qui vous entourent. Merci beaucoup, on se revoit bientôt sur scène avec ou sans cheveux.»