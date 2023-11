Les Cowboys Fringants ont annoncé avec une immense tristesse, mercredi, que le chanteur Karl Tremblay est décédé à l'âge de 47 ans.

«C'est avec une tristesse indescriptible que nous vous annonçons le départ de Karl. [...] Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur amour durant les dernières années, nous avons été portés par votre soutien», a-t-on écrit sur la page Instagram du groupe.

«Le grand Karl Tremblay des Cowboys Fringants nous a quittés aujourd'hui. Un homme intègre, généreux, fidèle. Merci de respecter l'intimité de la famille et des proches», ont indiqué les représentants du groupe dans un communiqué, indiquant qu'aucune entrevue ne serait accordée.

Karl Tremblay avait reçu le diagnostic d'un cancer de la prostate en janvier 2020, et il avait annoncé sa maladie en juillet 2022.

«Il a été un guerrier exemplaire devant la maladie et un modèle pour nous tous.» - Extrait d'une publication des Cowboys Fringants sur Instagram

Le 16 octobre dernier, le mythique groupe québécois a annoncé la sortie d'un album qui devrait paraître «quelque part à la fin de l'automne».

Parmi les dernières apparitions publiques de Karl Tremblay, le chanteur avait publié une vidéo, en septembre dernier, pour annoncer le report des spectacles des Cowboys qui étaient prévus cet automne. L'artiste transmettait alors un message positif, malgré les difficultés entourant sa maladie et son traitement.

«Je veux revenir en plus grande forme avec plus d'énergie», espérait-il.

Selon ce que rapporte le collaborateur de Noovo Info Seb Lozon, on sentait du côté des Cowboys Fringants que tout ce qui devait se faire sur le plan artistique devait être accompli cette année.

Encore aujourd’hui, dans l’entourage de Karl Tremblay, on parlait encore de la première à venir de Pub royal, une comédie musicale sur les Cowboys Fringants à laquelle devait assister le chanteur. C'est au Grand Théâtre de Québec que la tournée doit s'amorcer le 22 novembre. En plus du théâtre, de la danse et du cirque, la production – créée avec la troupe Les 7 doigts de la main – proposera de nouvelles chansons.

Parmi les derniers spectacles des Cowboys Fringants avec Karl Tremblay, on retrouve leur performance au dernier Festival d'été de Québec (FEQ).

À VOIR ÉGALEMENT | Soirée haute en émotions pour les Cowboys Fringants au FEQ

Depuis leur fondation dans les années 1990, Karl Tremblay et les Cowboys ont accumulé les prix, honneurs et hommages par dizaines, incluant 18 prix Félix au gala de l’ADISQ, dont trois du «Groupe de l’année». La voix du chanteur a résonné dans certains des plus grands succès de l'histoire de la musique québécoise: Toune d'automne, En berne, Mon chum Rémi, Les étoiles filantes, 8 secondes ou encore L'Amérique pleure, chanson parue sur l'album Les antipodes paru en 2019 et qui a valu de nombreuses distinctions au groupe.

Plus qu'un chanteur de musique populaire, Karl Tremblay s'est démarqué comme un auteur engagé dans sa prolifique carrière, marquée par la vente de plus de 1,3 millions d'albums des Cowboys Fringants dans toute la francophonie, selon la biographie officielle du groupe de Repentigny. C'est dans cette ville lanaudoise en banlieue de Montréal que Karl Tremblay et Jean-François Pauzé ont fondé le groupe, avec Marie-Annick Lépine – conjointe de Karl –, Jérôme Dupras et Dominique Lebeau.

Les prix et honneurs des Cowboys Fringants à travers les années

1999

Gagnants du concours Lanaudière sur tous les tons

2000

Finalistes (2e place) – Les Francouvertes

2002

ADISQ – Félix de l’album alternatif ( Break Syndical )

) ADISQ – Nomination – Groupe de l’année

2003

Prix Miroir de la chanson d’expression française (Festival d’Été de Québec)

ADISQ – Félix de l’album alternatif ( Attache ta tuque! )

) ADISQ – Félix Groupe de l’année

ADISQ – Félix Spectacle de l’année – auteur-compositeur

ADISQ – Nomination – Chanson populaire ( Toune d’automne )

) ADISQ – Nomination – Vidéoclip ( En berne )

) ADISQ – Nomination – Site internet

2004

ADISQ – Félix Groupe de l’année

ADISQ – Nomination – Spectacle auteur-compositeur-interprète

ADISQ – Nomination – Chanson populaire (Mon chum Rémi)

2005

ADISQ – Félix Chanson populaire ( Les étoiles filantes )

) ADISQ – Félix Album alternatif ( La Grand-Messe )

) ADISQ – Nomination – Groupe de l’année

ADISQ – Nomination – Spectacle auteur-compositeur

ADISQ – Nomination – Album meilleur vendeur

ADISQ – Nomination – Site internet

2006

ADISQ – Félix Vidéoclip de l’année ( Plus rien )

) ADISQ – Nomination – Chanson populaire ( Plus rien )

) ADISQ – Nomination – Groupe de l’année

ADISQ – Nomination – Site internet

2007

ADISQ – Nomination – Chanson populaire (8 secondes)

2008

ADISQ – Félix Album folk contemporain (Au Grand Théâtre de Québec)

2009

ADISQ – Nomination – Album Folk contemporain ( L’expédition )

) ADISQ – Nomination – Meilleur vendeur ( L’expédition )

) ADISQ – Nomination – Artiste s’étant le plus illustré hors Québec

ADISQ – Nomination – Groupe de l’année

ADISQ – Nomination – Chanson populaire (La tête haute)

2010

ADISQ – Nomination – Groupe de l’année

ADISQ – Nomination – Artiste s’étant le plus illustré hors Québec

2011

ADISQ – Félix Groupe de l’année

2012

ADISQ – Félix de l’album rock ( Que du vent )

) ADISQ – nomination – Chanson populaire de l’année ( Paris-Montréal )

) ADISQ – nomination – Groupe de l’année

ADISQ – nomination – Spectacle auteur-compositeur

2013

ADISQ – nomination – Groupe de l’année

2016

ADISQ – Félix de l’album rock ( Octobre )

) ADISQ – nomination – Album meilleur vendeur

ADISQ – nomination – Groupe de l’année

2017

Grand Prix RIDEAU hommage 2017

ADISQ – nomination – Chanson populaire de l’année ( Marine Marchande )

) ADISQ – nomination – Groupe de l’année

2018

Série Pop – Orchestre Symphonique de Montréal et Les Cowboys Fringants

2019

Cirque du Soleil – JOYEUX CALVAIRE – hommage aux Cowboys Fringants

– hommage aux Cowboys Fringants ADISQ – nomination – Groupe de l’année

2020

ADISQ – Gagnants de 5 Félix :

Groupe de l’année

Chanson de l’année ( L’Amérique pleure )

) Album de l’année rock ( Les antipodes )

) Album de l’année – Meilleur vendeur

Vidéoclip de l’année ( L’Amérique pleure )

) Source: Site des Cowboys Fringants

Avec de l'information de Guillaume Théroux pour Noovo Info.