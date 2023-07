Le légendaire chanteur américain Tony Bennett est décédé vendredi, à deux semaines de son 97e anniversaire.

La publiciste Sylvia Weiner a confirmé la mort de Bennett à l'Associated Press, précisant qu'il était décédé dans sa ville natale de New York. Il n'y a pas de cause précise, mais le chanteur avait reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer en 2016.

Bennett laisse derrière lui le souvenir d'un styliste éminent et intemporel dont la dévotion aux chansons américaines classiques et le talent pour créer de nouveaux standards tels que «I Left My Heart In San Francisco» ont agrémenté une carrière de plusieurs décennies qui lui a valu des admirateurs allant de Frank Sinatra à Lady Gaga.





Dernier des grands chanteurs de charme du milieu du XXe siècle, Bennett a souvent déclaré que son ambition de toujours était de créer «un catalogue à succès plutôt que des disques à succès». Il a publié plus de 70 albums, qui lui ont valu 19 Grammys en compétition ― tous sauf deux après avoir atteint la soixantaine ― et a bénéficié d'une affection profonde et durable de la part de ses fans et de ses collègues artistes.

Bennett ne racontait pas sa propre histoire lorsqu'il se produisait; il laissait plutôt parler la musique - les Gershwin et Cole Porter, Irving Berlin et Jerome Kern. Contrairement à son ami et mentor Sinatra, il interprétait une chanson plutôt que de l'incarner.

Si son chant et sa vie publique n'avaient pas l'intensité dramatique de Sinatra, Bennett séduisait par son aisance, ses manières courtoises et sa voix exceptionnellement riche et durable ― «un ténor qui chante comme un baryton», disait-il lui-même - qui ont fait de lui un maître de la caresse d'une ballade ou de l'égayement d'un morceau enlevé.

«J'aime divertir le public, lui faire oublier ses problèmes, a-t-il déclaré à l'Associated Press en 2006. Je pense que les gens sont touchés s'ils entendent quelque chose de sincère et d'honnête, avec peut-être un peu d'humour... J'aime simplement faire en sorte que les gens se sentent bien quand je chante.»

Bennett a souvent été félicité par ses pairs, mais jamais de manière aussi significative que par Sinatra dans une interview accordée au magazine Life en 1965 : «Pour moi, Tony Bennett est le meilleur chanteur du domaine. Il m'excite quand je le regarde. Il m'émeut. C'est le chanteur qui fait passer ce que le compositeur a en tête, et probablement un peu plus.»

Il a non seulement survécu à l'essor de la musique rock, mais il a enduré si longtemps et si bien qu'il a gagné de nouveaux fans et collaborateurs, dont certains sont assez jeunes pour être ses petits-enfants.

En 2014, à l'âge de 88 ans, Bennett a battu son propre record en tant que plus vieil artiste vivant avec un album numéro 1 au Billboard 200 pour «Cheek to Cheek», son projet de duos avec Lady Gaga.

Trois ans plus tôt, il s'était hissé au sommet des classements avec «Duets II», qui réunissait des vedettes contemporaines telles que Gaga, Carrie Underwood et Amy Winehouse, dont c'était le dernier enregistrement en studio.

Sa relation avec Amy Winehouse a été immortalisée dans le documentaire «Amy», sélectionné aux Oscars, qui montre Bennett encourageant patiemment la jeune chanteuse peu sûre d'elle lors d'une interprétation de «Body and Soul».

Son dernier album, «Love for Sale», sorti en 2021, comprenait des duos avec Lady Gaga sur la chanson titre, «Night and Day» et d'autres chansons de Porter.

Pour Bennett, l'un des rares interprètes à passer facilement de la pop au jazz, ces collaborations font partie de sa croisade pour exposer de nouveaux publics à ce qu'il appelle le «Great American Songbook».

«Aucun pays n'a donné au monde une aussi grande musique, a déclaré M. Bennett dans une interview accordée en 2015 au magazine Downbeat. Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin, Jerome Kern. Ces chansons ne mourront jamais.»

Ironiquement, sa contribution la plus célèbre a été apportée par deux inconnus, George Cory et Douglass Cross, qui, au début des années 60, ont fourni à Bennett sa chanson emblématique à un moment où sa carrière était au ralenti. Ils ont donné au directeur musical de Bennett, le pianiste Ralph Sharon, des partitions qu'il a rangées dans un tiroir de sa commode et qu'il a oubliées jusqu'à ce qu'il fasse ses valises pour une tournée qui comprenait une étape à San Francisco.

Ralph a vu des partitions dans son tiroir à chemises... et sur le dessus de la pile se trouvait une chanson intitulée «I Left My Heart In San Francisco» (J'ai laissé mon cœur à San Francisco).

«Ralph a pensé que ce serait une bonne chanson pour San Francisco, a raconté Bennett. Nous étions en train de répéter et le barman du club de Little Rock, dans l'Arkansas, nous a dit : "Si vous enregistrez cette chanson, je serai le premier à l'acheter".»

Sortie en 1962 en face B de «Once Upon a Time», cette ballade réflexive est devenue un phénomène populaire, restant dans les palmarès pendant plus de deux ans et valant à Bennett ses deux premiers Grammys, dont celui du disque de l'année.

À l'aube de la quarantaine, il était apparemment démodé. Mais après avoir atteint 60 ans, un âge où même les artistes les plus populaires se contentent souvent de plaire à leurs fans plus âgés, Bennett et son fils et gérant, Danny, ont trouvé des moyens créatifs de commercialiser le chanteur auprès de la génération MTV.

Il a fait des apparitions dans l'émission «Late Night with David Letterman» et est devenu un artiste invité dans l'émission «The Simpsons». Il a porté un t-shirt noir et des lunettes de soleil en tant que présentateur avec les Red Hot Chili Peppers lors des MTV Music Video Awards de 1993, et sa propre vidéo de «Steppin' Out With My Baby», tirée de son album hommage à Fred Astaire, récompensé par un Grammy, s'est retrouvée sur le «Buzz Bin» branché de MTV.

En 1994, on lui propose de participer à un épisode de «MTV Unplugged» avec Elvis Costello et K.D. Lang comme invités spéciaux. La performance de la soirée a donné lieu à l'album «Tony Bennett : MTV Unplugged», qui a remporté deux Grammys, dont celui de l'album de l'année.

Bennett a remporté des Grammy pour ses hommages aux chanteuses («Here's to the Ladies»), à Billie Holiday («Tony Bennett on Holiday») et à Duke Ellington («Bennett Sings Ellington - Hot & Cool»). Il a également remporté des Grammys pour ses collaborations avec d'autres chanteurs : «Playin' With My Friends - Bennett Sings the Blues» et son hommage à Louis Armstrong, «A Wonderful World» avec lang, le premier album complet qu'il ait jamais enregistré avec quelqu'un d'autre. Il a célébré son 80e anniversaire avec «Duets : An American Classic», avec Barbra Streisand, Paul McCartney et Stevie Wonder, entre autres.

«Ce sont tous des géants de l'industrie, et tout d'un coup, ils me disent : 'Vous êtes le maître'», a déclaré Bennett à l'AP en 2006.

Longtemps associé à San Francisco, Bennett a fait remarquer que sa véritable patrie était Astoria, la communauté ouvrière de l'arrondissement new-yorkais du Queens, où il a grandi pendant la Grande Dépression. Le chanteur a choisi son ancien quartier pour y installer l'école secondaire publique de style «Fame», la Frank Sinatra School of the Arts, qu'il a contribué à fonder en 2001 avec sa troisième épouse, Susan Crow Benedetto, une ancienne enseignante.

L'école se trouve non loin du lieu de naissance de celui qui s'appelait autrefois Anthony Dominick Benedetto. Son père était un immigrant italien qui lui a donné le goût du chant, mais il est mort quand Anthony avait 10 ans. Bennett attribue à sa mère, Anna, le mérite de lui avoir enseigné une leçon précieuse en la regardant travailler à la maison, subvenir aux besoins de ses trois enfants en tant que couturière travaillant à la pièce après la mort de son père.

«Nous étions très pauvres, a déclaré Bennett dans une interview accordée à l'AP en 2016. Je la voyais travailler et, de temps en temps, elle prenait une robe et la jetait par-dessus son épaule en disant : "Ne me faites pas travailler sur une mauvaise robe. Je ne travaille que sur de bonnes robes".»

Il a étudié l'art commercial au secondaire, mais a dû abandonner ses études pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. L'adolescent a trouvé un emploi de copiste pour l'AP, s'est produit en tant que serveur chantant et a participé à des spectacles amateurs. Fantassin de combat pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a servi de bibliothécaire pour le réseau des forces armées après la guerre et a chanté avec un big band de l'armée dans l'Allemagne occupée.

Bennett profite du GI Bill pour fréquenter l'American Theater Wing, qui deviendra plus tard l'Actors Studio. Ses cours de théâtre l'ont aidé à développer son phrasé et à apprendre à raconter une histoire. Il apprend la technique vocale plus intime du Bel Canto, qui l'aide à soutenir et à étendre la gamme expressive de sa voix. Et il a pris à cœur les conseils de sa coach vocale, Miriam Spier.

«Elle m'a dit de ne pas imiter d'autres chanteurs, parce que vous ne feriez qu'être l'un des choristes que vous imitez, qu'il s'agisse de Bing Crosby ou de Frank Sinatra, et que vous ne développerez pas un son original, s'est souvenu Bennett dans l'interview accordée à AP en 2006.

«Elle m'a dit d'imiter les musiciens que j'aime, de découvrir leur façon de phraser. J'ai été particulièrement influencé par les musiciens de jazz comme (le pianiste) Art Tatum et (les saxophonistes) Lester Young et Stan Getz.»

En 1947, Bennett enregistre son premier disque, le standard «Fascinatin' Rhythm» des Gershwins, pour une petite maison de disque sous le nom de scène de Joe Bari. L'année suivante, il se fait remarquer en terminant derrière Rosemary Clooney dans l'émission de radio «Arthur Godfrey's Talent Scouts».

Bennett se fait connaître en 1949 lorsque la chanteuse Pearl Bailey l'invite à se joindre à sa revue dans un club de Greenwich Village. Bob Hope y passe un soir et est si impressionné qu'il propose au jeune chanteur d'assurer la première partie de ses spectacles au célèbre Paramount Theater, où les adolescents s'étaient pâmés devant Sinatra. Mais le comédien n'aime pas son nom de scène et pense que son vrai nom est trop long pour le chapiteau.

Il a réfléchi un moment, puis a dit : «Nous vous appellerons Tony Bennett», écrit le chanteur dans son autobiographie «The Good Life», publiée en 1998.

En 1950, Mitch Miller, directeur de la division pop de Columbia Records, signe un contrat avec Bennett et sort la chanson «The Boulevard of Broken Dreams», qui est un demi-succès. Bennett était sur le point d'être chassé de la maison de disques en 1951 lorsqu'il a obtenu son premier numéro 1 dans les palmarès pop avec «Because of You». D'autres succès suivent, dont «Rags to Riches», «Blue Velvet» et «Cold, Cold Heart» de Hank Williams, la première chanson country à devenir un succès pop international.

Bennett s'est rapproché du public jazz avec des albums novateurs tels que «The Beat of My Heart» (1957), un album de classiques qui l'associe à des maîtres de la percussion jazz tels que Chico Hamilton et Art Blakey. Il est également devenu le premier chanteur blanc à enregistrer avec l'orchestre de Count Basie, en publiant deux albums en 1958. Sinatra fera plus tard de même.