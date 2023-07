Dès le vendredi 28 juillet, les Canadiens admissibles ont commencé à recevoir leur premier paiement anticipé automatique de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans le cadre de la nouvelle allocation canadienne pour les travailleurs.

Ceux qui ont reçu l'allocation en 2022 recevront automatiquement les fonds en complément de leur revenu, sans avoir besoin de faire une demande.

«L'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) complète le revenu de 4,2 millions de Canadiens qui travaillent dur, car personne ne devrait avoir du mal à mettre de la nourriture sur la table ou à payer leur loyer en travaillant à temps plein», a déclaré la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, dans un communiqué de presse.

En 2021, l’ACT amélioré a élargi l’admissibilité pour qu’un million de travailleurs supplémentaires puissent recevoir cette prestation.

Les travailleurs célibataires admissibles recevront jusqu’à 1518 $, et les familles admissibles recevront jusqu’à 2616 $.

Les paiements sont actuellement versés à l’avance grâce au projet de loi C-47, qui met en œuvre certaines des mesures annoncées dans le budget fédéral de 2023. Auparavant, les bénéficiaires auraient dû attendre l’année prochaine pour recevoir la prestation après avoir produit leur déclaration de revenus.

Pour être admissible à la prestation, le revenu d’emploi des bénéficiaires doit être inférieur au seuil de revenu net établi pour leur province, ils doivent être résidents canadiens pendant toute l’année, et avoir 19 ans ou plus le 3 décembre ou vivre avec un conjoint, un conjoint de fait ou un enfant. Le seuil de revenu net varie entre 33 015 $ et 58 932 $, selon la province ou le territoire où réside le demandeur, le nombre d’enfants que le demandeur a, ainsi que le statut de célibataire du demandeur.

Les fonds seront répartis entre trois paiements anticipés, en juillet 2023, octobre 2023 et janvier 2024, ainsi qu'un dernier paiement suite à la production de la déclaration de revenus des travailleurs pour 2023.

Par exemple, un travailleur qui a gagné un revenu annuel de 25 000 $ a reçu 1200 $ grâce à l'ATC en 2022. Maintenant, avec les paiements anticipés, le travailleur recevra trois paiements trimestriels de 200 $, puis un dernier paiement de 600 $ après avoir produit sa déclaration de revenus pour 2023 au début de 2024.

Cet avantage anticipé s'ajoute à d'autres prestations et mesures visant à atténuer l'inflation, notamment la réduction des coûts de garde d'enfants, la Prestation canadienne pour enfants, la Prestation dentaire du Canada, le Remboursement des aliments, le Remboursement de la tarification de la pollution et l'allègement fiscal grâce à l'augmentation du montant personnel de base.

Le paiement déposé sera basé sur le revenu déclaré dans la déclaration de revenus de l'année précédente et sera ajusté en fonction de l'inflation pour suivre le coût de la vie.