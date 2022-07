Le passionné de cinéma qui a donné son nom à l’une des écoles de la Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia est décédé, selon l’organisation AQTIS 514 IATSE et l’entreprise de production Grandé.

M. Hoppenheim a grandement contribué à la croissance de l’industrie cinématographique québécoise en portant bon nombre de chapeaux.

C’est avec tristesse que l’AQTIS 514 IATSE vous annonce le décès de Mel Hoppenheim. Cet autodidacte aux multiples talents a grandement contribué au milieu des arts et de la culture au Québec.



Aujourd'hui, notre industrie perd un de ses grands pionniers.



📷 : @Grande_Studios pic.twitter.com/3RF3d4J4wf — AQTIS 514 IATSE (@AQTIS514IATSE) July 28, 2022

Il a également appuyé divers organisations et organismes culturels. Il a notamment fait un don d’un million de dollars à l’Université Concordia pour financer l’École de cinéma Mel Hoppenheim, en 1997.

M. Hoppenheim a été investi de l’Ordre du Canada en 2015.

«Il a été l’un des pionniers du cinéma grâce à la location d’équipement, ses studios et bien plus encore. Philanthrope, il a beaucoup donné pour l’éducation des créateurs et des techniciens d’ici», a écrit l’entreprise Grandé sur sa page Facebook.