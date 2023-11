Saleemul Huq, un climatologue pionnier du Bangladesh ayant fait pression pour que le monde comprenne, paie et s'adapte à l'aggravation des effets des changements climatiques sur les pays les plus pauvres, est décédé samedi d'un arrêt cardiaque. Il avait 71 ans.

«Saleem s’est toujours concentré sur les personnes pauvres et marginalisées, en s’assurant que les changements climatiques soient à propos des gens, de leur vie, de leur santé et de leurs moyens de subsistance», a déclaré Kristie Ebi, spécialiste du climat et de la santé à l’Université de Washington, une amie du défunt.

M. Huq, décédé à Dacca, y a dirigé et aidé à fonder le Centre international pour le changement climatique et le développement. Il a également été l'associé principal et fondateur de programmes à l'Institut international pour l'environnement et le développement de Londres, et a enseigné dans des universités au Royaume-Uni et au Bangladesh. Il a été l’un des premiers acteurs des efforts communautaires visant à s’adapter aux effets des changements climatiques dans les pays pauvres.

La reine Élisabeth II lui a décerné l'Ordre de l'Empire britannique en 2022 pour ses efforts.

«En tant que double citoyen bangladais et britannique, j'ai travaillé pendant deux décennies pour renforcer la collaboration entre les universités et les chercheurs des deux pays afin de relever le double défi mondial de l'éradication de la pauvreté et de la lutte contre les changements climatiques», avait déclaré M. Huq en recevant cet honneur.

M. Huq a publié des centaines d'articles scientifiques et de vulgarisation, et a été nommé l'un des 10 meilleurs scientifiques au monde par la revue scientifique Nature en 2022.

«Votre dévouement inébranlable envers ceux touchés par les changements climatiques, même jusqu'à votre dernier souffle, associé à votre plaidoyer en faveur des plus pauvres et des plus vulnérables, a créé un héritage sans précédent», a affirmé Harjeet Singh, du Réseau action climat, dans une publication sur X, anciennement Twitter.

Pendant des années, l'un des principaux objectifs de M. Huq a été de créer un programme de compensation des pertes et des dommages pour les pays en développement durement touchés par les changements climatiques, financé par les pays riches, qui sont en grande partie à l'origine du problème en raison de leurs émissions. Les négociateurs des Nations unies sur le climat ont approuvé l’année dernière la création de ce fonds, mais les efforts pour le faire avancer sont jusqu’à présent au point mort.

Saleemul Huq, qui a participé à toutes les sessions de négociations des Nations unies sur le climat, appelées Conférences des parties (COP), a lancé une tradition de 20 ans d'attention particulière à l'adaptation aux changements climatiques, initialement appelée Journées de l'adaptation, a déclaré Mme Ebi. Il l’a fait en invitant une agricultrice rurale du Bangladesh aux négociations de haut niveau pour parler de ses expériences.

Cet événement s’est maintenant transformé en un événement de plusieurs jours axé sur l’adaptation, a déclaré Joel Smith, ancien responsable de l’Agence américaine de protection de l’environnement, un ami de M. Huq.

«Je crains que les pays en développement n’aient perdu une voix incroyable», a déclaré M. Smith.

Ce n’était pas seulement ce que Saleemul Huq a fait, mais aussi la façon dont il a travaillé, avec humour, persévérance et calme, a ajouté M. Smith.

M. Smith et Mme Ebi ont déclaré que M. Huq avait également favorisé un programme regroupant d'innombrables jeunes scientifiques du monde en développement, qu'il a aidés à établir des liens avec les autres.

Saleemul Huq laisse dans le deuil sa femme, un fils et une fille.