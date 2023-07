Le comédien et scénariste Marc Messier est au nombre des 85 Canadiens, dont dix Québécois, nommés ou promus vendredi au sein de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile au pays.

«Moi qui ai passé ma vie à jouer des rôles dans des films, des téléséries et à jouer au théâtre, écoutez, je suis honoré de recevoir ça. Ça me fait plaisir», a déclaré Marc Messier en entrevue avec La Presse Canadienne.

Ses faits d'armes sont décrits de façon moins modeste dans un document transmis par le bureau de la gouverneure générale où il est indiqué que la distinction lui est décernée «pour ses contributions remarquables au paysage artistique et culturel du Québec, sur scène et à l'écran».

Marc Messier, qui a été nommé au grade d'officier, a raconté qu'il ne s'attendait pas à cet honneur. «Bon, ma déclaration d'impôt a un problème ou quelque chose comme ça», s'est-il dit en voyant l'indicatif régional associé à Ottawa quelques instants avant d'être informé qu'il sera décoré.

L'artiste âgé de 75 ans est bien connu pour avoir créé et joué, avec ses compagnons Michel Côté et Marcel Gauthier, Broue, une pièce de théâtre humoristique au succès immense avec plus de 3300 représentations. À l'écran, il s'est notamment illustré dans les téléromans Lance et compte, où il incarnait Marc Gagnon, et La petite vie, où il interprétait le rôle de Réjean. Marc Messier a aussi joué dans le film Les Boys.

L'Ordre du Canada a annoncé une seule promotion dans ses rangs vendredi, soit celle du chercheur torontois Alan Bernstein, qui passe du statut d'officier à celui de compagnon, soit le plus haut grade.

Deux autres Canadiens ont été faits compagnon: l'ancien juge de la Cour suprême du Canada Clément Gascon, pour son «exceptionnelle contribution» au droit canadien ainsi que sa lutte acharnée contre les préjugés entourant les maladies mentales, et l'ancien président international du Syndicat des Métallos Leo Gerard pour sa «vaste et influente action» dans la défense des travailleurs.

Les autres Québécois décorés sont l'entrepreneur Johnny N. Adams, l'intervenant auprès de l'enfance et de la jeunesse Thomas Fredric Garfat, le chercheur sur les mammifères marins Robert Michaud, l'avocat Peter O'Brien, le spécialiste des brevets Robert E. Mitchell, l'entrepreneur et philanthrope Evan Price, l'agriculteur Gérard Trudeau et l'éthicien et philosophe Daniel Marc Weinstock.

Dans un communiqué, la gouverneure générale, Mary Simon, a estimé que les distinctions honorifiques ne reflètent pas assez la diversité de la population. Elle demande donc aux Canadiens de soumettre des candidatures de «personnes qui reflètent véritablement ce que nous sommes et ce que nous voulons être».

«Les nominations ne représentent pas encore suffisamment l’excellence des femmes, des francophones, des personnes handicapées et des personnes issues de milieux culturels différents, écrit-elle. Nous souhaitons aussi en savoir plus sur les contributions des peuples autochtones, des communautés noires et des communautés 2SLGTBQIA+ afin de pouvoir reconnaître pleinement la richesse de notre pays.»

L'Ordre du Canada vise à souligner la contribution «extraordinaire» de Canadiens à leur pays. Il a été créé en 1967 et a pour devise «Ils désirent une patrie meilleure».