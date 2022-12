La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole conclut son enquête sur les évènements survenus le 6 janvier 2021 et votera lundi si elle doit recommander des poursuites pénales contre l’ancien président américain Donald Trump.

Le comité allègue que Trump a contrevenu à quatre lois criminelles, à la fois avant l'émeute et pendant l'insurrection, et c'est pourquoi il a recommandé au département de la Justice d'intenter des poursuites.

Les accusations recommandées par le comité sont complot en vue de frauder les États-Unis, obstruction à une procédure officielle du Congrès, complot en vue de faire une fausse déclaration et insurrection.



Les sept démocrates et les deux républicains du panel pourraient également recommander des poursuites contre les associés et le personnel ayant aidé Trump à tenter de renverser sa défaite électorale de 2020 face à Joe Biden.

À lire également:

Le chef de la commission, Bennie Thompson, a déclaré que Trump s’est attaqué aux principes mêmes de la démocratie.



«Il a perdu l’élection de 2020 et il le sait, a lancé le démocrate. Mais il a choisi de tenter de rester au pouvoir grâce à un stratagème pour annuler les résultats.»

M. Thompson a également affirmé que le système judiciaire a le pouvoir de s'assurer que justice soit faite, ajoutant: «Nous sommes convaincus que les travaux de ce comité contribueront à fournir une feuille de route vers la justice.»

Le «comité du 6 janvier» a également voté pour approuver son rapport final, qui comprendra les conclusions, les transcriptions des entretiens et les recommandations législatives. Le rapport devrait être publié dans son intégralité, mercredi.



Le rapport en huit chapitres comprendra des centaines de pages de conclusions sur l'attaque et les actions et paroles de Donald Trump, en s'appuyant sur ce que le comité a appris au cours de ses entretiens avec plus de 1000 témoins.

-Avec les informations de La Presse canadienne