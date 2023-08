Le complexe sportif Bell change d'identité. Le Canadien de Montréal a annoncé mardi que son centre d’entrainement portera désormais le nom du Complexe sportif CN.

On indique que l’affichage à l’intérieur et à l’extérieur du centre situé à Brossard sera modifié «dans les prochains jours».

Dans le cadre de la Semaine de la sécurité ferroviaire, le CN convie les fans du CH le 23 septembre prochain afin de souligner le lancement du camp d’entrainement et de rencontrer les équipes de sensibilisation de l’entreprise.

Le Canadien confirme qu'il s'agit d'un partenariat «pluriannuel» avec le CN.

«En plus d'être un chef de file mondial dans le secteur des transports, le CN est une illustre entreprise canadienne basée à Montréal depuis plus de 100 ans, tout comme nos Canadiens», a mentionné France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH.

Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN, a affirmé que le partenariat est «une excellente occasion de donner en retour en mettant à disposition un centre d'entraînement de pointe pour l'activité physique afin de créer des moments uniques pour tous».

Le centre d'entraînement des Canadiens à Brossard portera désormais le nom de Complexe sportif CN.#GoHabsGo | @CN_CommFR https://t.co/oUlg9N0P4d — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) August 15, 2023

Les détails financiers de l'entente n'ont pas été dévoilés.

Le Canadien débutera sa saison sur la route le 11 octobre à Toronto, avant d'accueillir les Blackhawks de Chicago pour son match d'ouverture à domicile le 14 octobre.