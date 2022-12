L’animateur d’Infowars, Alex Jones, a déclaré faillite vendredi alors qu’il fait face à près de 1,5 milliard de dollars de jugements de la cour pour des théories du complot qu’il a diffusées sur le massacre de l’école de Sandy Hook.

Jones a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 devant le tribunal des faillites de Houston. Son dossier répertorie entre 1 et 10 milliards de dollars de dette dus à entre 50 et 99 créanciers et entre 1 et 10 millions de dollars d’actifs.

Ce développement intervient alors que Jones fait face à des ordonnances judiciaires lui imposant de verser près de 1,5 milliard de dollars de dommages-intérêts aux proches des victimes de la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook en 2012 pour avoir qualifié le massacre de canular.

Un avocat représentant Jones dans l’affaire de la faillite n’a pas immédiatement renvoyé de message demandant un commentaire.

Un jury du Connecticut en octobre a accordé aux familles 965 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires, et un juge a ensuite ajouté 473 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs. Plus tôt dans l'année, un jury texan a accordé aux parents d'un enfant tué dans la fusillade 49 millions de dollars de dommages et intérêts.

Le dépôt de bilan a temporairement interrompu toutes les procédures et contraint un juge à annuler une audience prévue vendredi matin sur la demande des familles Sandy Hook de saisir les actifs de Jones et de sa société pour obtenir de l’argent pour les dommages-intérêts accordés.

Chris Mattei, avocat des familles Sandy Hook dans l’affaire du Connecticut, a critiqué vendredi le dépôt de la demande en faillite.

«Comme tous les autres gestes lâches d’Alex Jones, cette faillite ne fonctionnera pas», a déclaré M. Mattei dans un communiqué. «Le système de faillite ne protège pas quiconque se livre à des attaques intentionnelles et flagrantes contre autrui, comme l’a fait M. Jones. Le système judiciaire américain tiendra Alex Jones pour responsable, et nous ne cesserons jamais de travailler pour faire respecter le verdict du jury.»

Dans les affaires du Texas et du Connecticut, certains proches des 20 enfants et des six adultes tués dans la fusillade à l’école ont témoigné qu’ils avaient été menacés et harcelés pendant des années par des personnes qui croyaient aux mensonges racontés dans l’émission de Jones. Un parent a témoigné que des théoriciens du complot avaient uriné sur la tombe de son fils de 7 ans et menacé de déterrer le cercueil.