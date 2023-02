Le compositeur américain Burt Bacharach, qui a écrit la musique pour une multitude de chansons à succès, dont plusieurs pour Dionne Warwick, est décédé à l'âge de 94 ans.

Il est mort mercredi chez lui à Los Angeles de causes naturelles, a déclaré jeudi l'agente Tina Brausam.

Travaillant avec le parolier Hal David, Burt Bacharach a composé notamment la musique de «Do You Know the Way to San Jose» et «Walk On By».

Lauréat de prix Grammy, Oscar et Tony, le compositeur a également participé à des bandes sonores de film comme que «Arthur» et «What's New, Pussycat?».

Au cours des 70 dernières années, seuls Lennon-McCartney, Carole King et une poignée d'autres ont rivalisé avec son génie pour des airs instantanément accrocheurs, qui sont restés interprétés, joués et fredonnés longtemps après leur écriture.

Dionne Warwick était son interprète de prédilection, mais Bacharach, généralement en tandem avec Hal David, a également créé du matériel de choix pour Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones et bien d'autres.

Elvis Presley, les Beatles et Frank Sinatra faisaient partie des innombrables artistes qui ont repris ses chansons, avec des artistes plus récents qui l'ont chanté ou échantillonné, notamment White Stripes, Twista et Ashanti. «Walk On By» à lui seul a été repris par tout le monde, de Warwick et Isaac Hayes au groupe punk britannique The Stranglers et Cyndi Lauper.

Burt Bacharach s'est illustré dans de nombreuses disciplines. Il a été huit fois lauréat d'un prix Grammy, un compositeur primé à Broadway pour «Promises, Promises» et trois fois oscarisé.

Il a reçu deux Oscars en 1970 pour la partition de «Butch Cassidy and the Sundance Kid» et pour la chanson «Raindrops Keep Fallin' on My Head» (partagée avec David). En 1982, lui et sa femme d'alors, la parolière Carole Bayer Sager, ont remporté l'Oscar pour «Best That You Can Do», chanson thème du film «Arthur».

Ses autres bandes originales de films comprenaient «What's New, Pussycat?», «Alfie» et la parodie de James Bond «Casino Royale».