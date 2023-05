Le compte TikTok de Noovo Info est en nomination dans la catégorie «Meilleur récit sur les médias sociaux» aux Prix d’excellence en publication numérique pour sa couverture de la campagne électorale provinciale 2022, soldée par la réélection d’un gouvernement majoritaire de la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault.

La série de publications du journaliste numérique Milik Bélanger-Sévigny, avec la collaboration d’Émilie Clavel, d’Adeline Fortin et de Mick Côté, a cumulé environ 275 000 visionnements sur la plateforme.



Dans cette série, l’équipe de Noovo Info a couvert un large d’éventail de sujets électoraux, des règles d’affichage électoral aux résultats et réactions, en passant par les développements importants de la campagne et l’ABC des élections.

Dans sa catégorie, le compte TikTok de Noovo Info est en compétition avec la couverture des élections québécoises sur Instagram du Devoir, La revue mordante de Mordu, la couverture de la guerre en Ukraine de Rad, le dossier Instagram Qui dirgeait le Québec à votre naissance de Radio-Canada, les publications du dossier Intimate Partner Violence du Globe and Mail et la bande dessinée Ride of the Day: A Comics Series About Calgary Transit de The Sprawl.

Les Prix d’excellence en publication numérique, présentée par la Fondation des prix pour les médias canadiens (FPMC), en sont en leur huitième édition. L’annonce des lauréats 2022-2023 est prévue pour le 2 juin.