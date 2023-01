Le conducteur qui a tué un motocycliste en contournant des canards dans Lanaudière, en juillet 2019, est reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort.

Le jury a rendu sa décision jeudi avant-midi au Palais de justice de Joliette, après deux jours de délibérations.



Les jurés se sont rangés derrière la théorie de la Couronne, voulant que l'automobiliste de 47 ans ait fait une manœuvre dangereuse.



Dans une courbe de la route 345 à Sainte-Élisabeth, Éric Rondeau avait immobilisé sa camionnette Ford F-150 pour laisser passer une cane et six canetons. Il a ensuite dévié dans la voie inverse et c'est à ce moment que le motocycliste, arrivant à contresens, a été percuté de plein fouet par le véhicule.

Félix-Antoine Gagné n’a eu aucune chance.

Éric Rondeau demeure en liberté en attendant les représentations sur sa peine le 17 février prochain.