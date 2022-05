Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, est sûr de pouvoir garder Martin St-Louis derrière le banc de l'équipe.

Concernant une éventuelle entente avec Martin St-Louis, le DG a mentionné qu'il «n'était pas inquiet des négociations» et a ajouté qu'il attendait les prochains jours «pour régler le contrat».

Questionné sur le premier choix au prochain repêchage, Hughes a indiqué que le club sera «patient» et que la décision repose sur le meilleur joueur «pour le futur» et non le meilleur joueur «pour l'an prochain».

Pas question d'aller trop vite pour Kent Hughes et l'organisation du Tricolore avec la sélection des joueurs au prochain repêchage!

Rappelons que le CH a obtenu le premier choix au prochain repêchage pour la première fois depuis 1980.

Le directeur général a aussi infirmé les informations selon lesquelles le Canadien ne choisirait aucun joueur russe au futur encan des meilleurs espoirs qui se déroulera cet été à Montréal.

