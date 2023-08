Un tribunal russe a déclaré coupable Alexeï Navalny, leader de l’opposition emprisonné, de charges d’extrémisme et l’a condamné à 19 ans de prison vendredi. Navalny purge déjà une peine de neuf ans pour une variété d’accusations qu’il considère comme politiquement motivées.

Les nouvelles accusations contre le politicien concernaient les activités de sa fondation anti-corruption et les déclarations de ses principaux collaborateurs. C’est sa cinquième condamnation pénale, que ses partisans considèrent tous comme une stratégie délibérée du Kremlin pour réduire au silence son adversaire le plus farouche.

Le parquet avait demandé une peine de prison de 20 ans, et le politicien lui-même avait déclaré auparavant s’attendre à une peine de longue durée.

Navalny purge déjà une peine de neuf ans pour fraude et outrage à la cour. Il a également été condamné en 2021 à deux ans et demi de prison pour violation de sa liberté conditionnelle. Le procès pour extrémisme a eu lieu à huis clos dans la colonie pénitentiaire à l’est de Moscou où il est emprisonné.

Navalny est apparu dans la salle d’audience vendredi après-midi, vêtu d’une tenue de prisonnier et semblant amaigri, mais affichant un sourire défiant sur son visage. Alors que le juge prononçait le verdict, le politicien se tenait aux côtés de ses avocats et de son co-accusé, les bras croisés, écoutant avec une expression sérieuse.

À 47 ans, Navalny est le plus farouche opposant du président Vladimir Poutine et a révélé la corruption officielle et organisée d’importantes manifestations anti-Kremlin. Il a été arrêté en janvier 2021 à son retour à Moscou après s’être remis en Allemagne d’un empoisonnement au gaz neurotoxique qu’il a attribué au Kremlin.

Les alliés de Navalny ont déclaré que les accusations d’extrémisme criminalisaient rétroactivement toutes les activités de la fondation anti-corruption depuis sa création en 2011. En 2021, les autorités russes qualifié la fondation ainsi que le vaste réseau des bureaux de Navalny dans les régions russes dorganisations extrémistes, exposant toute personne impliquée à des poursuites éventuelles.

Un des associés de Navalny, Daniel Kholodny, a été jugé à ses côtés après avoir été transféré à partir d’une autre prison. Le procureur a demandé une peine de dix ans de prison pour Kholodny.

Navalny a rejeté toutes les accusations portées contre lui en les qualifiant de motivations politiques et a accusé le Kremlin de chercher à le maintenir en prison pour le restant de sa vie.

À la veille de l’audience du verdict, Navalny a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, probablement via son équipe, dans laquelle il a déclaré s’attendre à ce que sa dernière peine soit «énorme… une peine stalinienne», faisant référence au dictateur soviétique Joseph Staline.

Dans la déclaration, Navalny a appelé les Russes à «résister personnellement» et les a encouragés à soutenir les prisonniers politiques, à distribuer des tracts ou à participer à un rassemblement. Il a dit aux Russes qu’ils pouvaient choisir une manière sûre de résister, mais il a ajouté qu’«il est honteux de ne rien faire [et qu'il était] honteux de se laisser intimider.»

Le politicien purge actuellement sa peine dans une prison de haute sécurité, la Colonie pénitentiaire n° 6 située dans la ville de Melekhovo, à environ 230 kilomètres à l’est de Moscou.

Il a passé des mois dans une minuscule cellule individuelle, également appelée «cellule de punition», pour des violations disciplinaires présumées, telles qu’un prétendu défaut de boutonner correctement ses vêtements de prison, de se présenter de manière appropriée à un gardien ou de se laver le visage à un moment précis.

Sur les réseaux sociaux, les associés de Navalny ont appelé ses partisans à se rendre à Melekhovo vendredi pour exprimer leur solidarité avec le politicien.

Environ 40 partisans de différentes villes russes se sont rassemblés devant la colonie de Melekhovo vendredi, selon l’un d’entre eux qui a parlé à l’Associated Press via l’application de messagerie Telegram.

Yelena, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué pour des raisons de sécurité, a déclaré que les partisans n’avaient pas été autorisés à entrer dans la colonie, mais ont décidé de rester à l’extérieur jusqu’à ce que le verdict soit annoncé : «Les gens pensent qu’il est important d’être à proximité, ne serait-ce que pour apporter un soutien moral. Nous attendrons.»

Le parquet a demandé que le tribunal ordonne au politicien de purger toute nouvelle peine de prison dans une colonie pénale «régime spécial», un terme faisant référence aux prisons russes avec le niveau de sécurité le plus élevé et les restrictions les plus strictes pour les détenus.

Selon la loi russe, seuls les hommes condamnés à la réclusion à perpétuité ou les «récidivistes particulièrement dangereux» sont envoyés dans ce type de prisons.

Le pays compte beaucoup moins de colonies à «régime spécial» par rapport à d’autres types de prisons pour adultes, selon les données du service pénitentiaire d’État: 35 colonies pour les «récidivistes dangereux» et six pour les hommes condamnés à la réclusion à perpétuité. Les colonies à sécurité maximale sont le type le plus répandu, avec actuellement 251 en fonctionnement.

La journaliste de l’Associated Press, Dasha Litvinova, a contribué à ce rapport depuis Tallinn, en Estonie.