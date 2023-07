Le chef cuisinier de l'ancien président américain Barack Obama a été retrouvé sans vie près de la résidence familiale sur l'île de Martha's Vineyard.

La police d'État du Massachusetts a confirmé que le corps d’un homme en paddleboard qui avait été retrouvé dans le Grand étang d'Edgartown, lundi, était celui de Tafari Campbell, 45 ans, originaire de Dumfries, en Virginie.



M. Campbell a été engagé par la famille Obama et était en visite à leur domicile situé à Martha's Vineyard. Les Obama n'étaient pas présents à la maison au moment du drame. Dans une déclaration, l'ancien président et son épouse, Michelle Obama, ont qualifié M. Campbell de «membre aimé de la famille».

«Quand nous l'avons rencontré pour la première fois, il était un talentueux sous-chef à la Maison Blanche, créatif et passionné par la cuisine, et avait une capacité à rassembler les gens», a déclaré le couple. «Au fil des années, nous avons appris à le connaître comme une personne chaleureuse, amusante et extraordinairement gentille qui a rendu nos vies un peu plus lumineuses.»

«C'est pourquoi, quand nous nous préparions à quitter la Maison Blanche, nous avons demandé à Tafari de rester avec nous, et il a généreusement accepté. Il a fait partie de nos vies depuis, et nos cœurs sont brisés depuis son départ.»

La recherche du paddleboarder disparu a commencé dimanche après les rapports d'un autre paddleboarder indiquant qu'il avait des difficultés à nager, qu'il avait disparu sous l'eau et n'avait pas refait surface.

La recherche a été suspendue tard le dimanche, mais lundi, la police d'État a déclaré que le sonar d'un bateau avait localisé le corps à environ 100 pieds (30 mètres) du rivage, à une profondeur d'environ 8 pieds (2,4 mètres). La police a indiqué que M. Campbell ne portait pas de gilet de sauvetage.

Selon la famille Obama, Tafari Campbell laisse derrière lui sa femme et ses enfants.