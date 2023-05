Le gouvernement de l'Alberta affirme que le danger d'incendie continue d'être extrême sur la majeure partie du territoire de la province, à l'exception des Rocheuses, où des niveaux de danger moins élevés étaient attendus.

Certaines régions de l’Alberta ont connu des températures plus fraîches et quelques averses, mais le gouvernement affirme qu'un retour à des conditions chaudes et venteuses est attendu dans les prochains jours.

Services aux Autochtones Canada a déclaré mardi que les territoires de neuf Premières Nations étaient menacées par des feux de forêt actifs. L'un d'eux est la nation crie de Sturgeon Lake, à environ 360 kilomètres au nord-ouest d'Edmonton, où 1600 personnes ont été forcées de partir après que le feu ait détruit 45 structures et infrastructures électriques.

Plus de 29 000 personnes en Alberta ont reçu l'ordre de quitter leur domicile ces derniers jours.

Les autorités en Alberta ont levé l'ordre d'évacuation pour le village d'Evansburg, situé à environ 120 km à l'ouest d'Edmonton.

Les résidents d'Evansburg avaient été invités à quitter leur domicile le 1er mai dernier, car les conditions sèches et venteuses alimentaient les incendies de forêt qui menaçaient le village et la zone rurale environnante.

Certaines communautés voisines restent toutefois sous le coup d'un ordre d'évacuation obligatoire, notamment Wildwood, Lobstick Resort et Hansonville.

Le tableau de bord des incendies de forêt en Alberta signalait mercredi 76 feux actifs, dont 26 étaient «hors de contrôle».

Des pompiers du Yukon, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec sont arrivés en Alberta pour prêter main-forte aux sapeurs sur place. Le gouvernement albertain a indiqué mardi soir que des équipes étaient également attendues du Nouveau-Brunswick, de l'Oregon et de l'Alaska.

Certaines régions du centre de l'Alberta ont connu des températures plus fraîches et de la pluie, mais le gouvernement affirme qu'un retour à des conditions chaudes et venteuses est attendu dans les prochains jours.

D’autre part, il a été démontré que la fumée dégagée par les incendies de l'Alberta se répand dans tout le Canada et dans certaines régions des États-Unis. Une carte créée par AirNow, qui suit la qualité de l'air et les incendies de forêt en Amérique du Nord, montre que la fumée de l'Alberta atteint les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, l'Ontario et même la Nouvelle-Angleterre.