Le Lightning de Tampa Bay a suspendu le défenseur Ian Cole en attendant les résultats d'une enquête sur les allégations faites sur les réseaux sociaux selon lesquelles il aurait abusé sexuellement une femme lorsqu'elle était mineure.

Le Lightning a déclaré dimanche soir qu'il coopère pleinement avec la LNH dans le cadre de l'enquête et qu'il prend la décision de suspendre Cole jusqu'à ce qu'il obtienne plus de détails.

My statement on being groomed and sexually abused by Tampa Bay Lightning and NHL player Ian Cole. @TBLightning @NHL #tampabaylightning #Canes #NHL #IanCole pic.twitter.com/IJ438bhodt