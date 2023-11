Le défenseur des Canucks de Vancouver Quinn Hughes a été nommé la première étoile de la semaine dans la LNH après avoir amassé huit points à ses trois dernières parties.

Hughes a inscrit un but et récolté sept mentions d'assistance pour les Canucks, qui ont signé trois victoires et porté leur série de matchs avec au moins un point de classement à sept (6-0-1).

Le capitaine des Canucks a amassé l'essentiel de ses points dans l'écrasante victoire de 10-1 contre les Sharks de San Jose jeudi. Il a inscrit un but et obtenu quatre passes pour devenir le deuxième défenseur de l'histoire des Canucks à engranger un record de cinq points dans une seule rencontre.

Ses trois autres mentions d'aide ont été acquises dans la victoire de 5-2 contre les Predators de Nashville, mardi.

Le gardien de but des Kings de Los Angeles Cam Talbot et le joueur de centre des Ducks d'Anaheim Mason McTavish ont été les deux autres étoiles de la semaine dans la LNH.