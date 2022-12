Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang a été victime d'un accident vasculaire cérébral et demeurera à l'écart du jeu pour une durée indéterminée, a annoncé le directeur général Ron Hextall mercredi.

Kris Letang is out indefinitely after suffering a stroke on Monday.



Letang is not experiencing any lasting effects of the stroke and will continue to undergo a series of tests over the next week. https://t.co/dQeKuhrBH2