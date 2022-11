Le tirage du gros lot sans précédent de 2,04 milliards $ US de la loterie Powerball a finalement eu lieu mardi matin.

Les parieurs attendent maintenant de savoir si la cagnotte a été remportée quelque part. Autrement, le prochain gros lot sera encore plus important.

La combinaison gagnante tirée à Tallahassee, en Floride, est le 10, 33, 41, 47 et 56 pour les boules blanches, et le 10 pour la Powerball rouge.

Le tirage devait tout d'abord avoir lieu lundi soir. La Multi-State Lottery Association a toutefois été contrainte de le reporter à mardi matin en raison de problèmes techniques. On estimait lundi soir que le gros lot serait de 1,9 milliard $ US, mais la bourse atteignait plutôt 2,04 milliards $ US mardi matin.

Le gros lot surpasse de près de 400 millions $ US le record précédent. Seulement quatre gros lots ont été supérieurs à 1 milliard $ US, mais aucun ne s'est jamais approché du montant en jeu mardi.

Le gros lot original était de 20 millions $ US au début du mois d'août. Trois mois de tirages sans gagnant l'ont gonflé à plus de 2 milliards $ US.

Si le gros lot est remporté mardi, le gagnant pourra choisir de recevoir le montant total réparti sur 29 ans. La vaste majorité des gagnants choisissent plutôt le montant forfaitaire, qui serait d'environ 929 millions $ US dans ce cas-ci.

Un billet a une chance sur 292,2 millions de l'emporter, ce qui explique pourquoi 40 tirages ont été effectués sans faire de gagnant jusqu'à présent.

Quarante-cinq États américains participent à la loterie Powerball, en plus de Washington D.C., de Porto Rico et des îles Vierges américaines.