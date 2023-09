Le champ de candidats pour le deuxième débat présidentiel républicain sera plus restreint que lors du premier débat.

Sept candidats se sont qualifiés pour le débat de mercredi soir à la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan en Californie, a annoncé le Comité national républicain, confirmant que l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, n'a pas réussi à passer cette fois-ci.



L'ancien président Donald Trump, qui est en tête des préférences pour la nomination présidentielle républicaine et qui avait sauté le premier débat, sera également absent de la scène et organisera plutôt des événements dans l'État-clé du Michigan.

Pour se qualifier pour le deuxième débat, les candidats devaient obtenir au moins 3 % de soutien dans deux sondages nationaux ou 3 % dans un sondage national, ainsi que dans deux sondages provenant de quatre des États où les primaires ont lieu tôt : l'Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud.

Les candidats à la Maison Blanche devaient également avoir au moins 50 000 donateurs uniques, dont au moins 200 devaient provenir de 20 États ou territoires différents. Ils devaient également signer un engagement envers le Comité national républicain (RNC) promettant de soutenir le candidat désigné par le parti.

Les candidats présents

RON DESANTIS

Le gouverneur de la Floride avait longtemps été considéré comme le principal rival de Trump, se classant loin derrière le favori actuel du GOP dans les sondages des États où les primaires ont lieu tôt et au niveau national, et récoltant une somme impressionnante d'argent.

Cependant, ces perspectives ont commencé à changer alors que l'effort de DeSantis a du mal à répondre aux attentes élevées pour sa campagne. Le soutien des républicains en sa faveur au niveau national a considérablement baissé par rapport à son apogée en début d'année.

TIM SCOTT

Le sénateur de la Caroline du Sud n'a pas connu de moment décisif lors du premier débat à Milwaukee et espère changer cela lors de l'événement de mercredi. Voulant jouer un rôle plus important dans la conversation, Scott a demandé au parti de modifier la manière dont il ordonne la présence des candidats sur scène, dans le but d'obtenir une place plus en vue au pupitre. Il n'y a cependant aucune indication que le Comité national républicain (RNC) prévoie de le faire.

NIKKI HALEY

La seule femme républicaine sur scène - et dans la course - Haley a connu un rebondissement financier après sa performance lors du premier débat. Sa campagne a annoncé qu'elle avait récolté au moins 1 million de dollars en 72 heures, un chiffre record pour elle.

Deux sondages récents menés dans son État d'origine, la Caroline du Sud, ont révélé que Haley - ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies et ancienne gouverneure de la Caroline du Sud - se classait en deuxième position, loin derrière Trump, mais légèrement devant d'autres rivaux du GOP.

Lors d'une dispute lors du premier débat républicain, Haley a fait référence à une célèbre citation de Margaret Thatcher, la première femme à avoir été Premier ministre du Royaume-Uni : «Si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme.»

VIVEK RAMASWAMY

Le nouveau venu en politique a marqué plusieurs moments mémorables lors du premier débat, critiquant certains rivaux en les qualifiant de «marionnettes des super PAC» qui utilisaient des slogans préfabriqués pour l'attaquer. Il a été souvent la cible d'attaques sur son manque d'expérience.

Ces piques ont contribué à renforcer les finances de la campagne de Ramaswamy ainsi que sa notoriété au sein du vaste champ des candidats républicains.

CHRIS CHRISTIE

L'ancien gouverneur du New Jersey a lancé sa campagne en se présentant comme le seul candidat prêt à affronter Trump, appelant l'ancien président à «se présenter aux débats et à défendre son bilan». Sans Trump lors du premier débat, Christie s'est retrouvé sans sa cible principale prévue. Par moments, il a été noyé sous les huées du public alors qu'il réagissait de manière agressive aux questions concernant la volonté des candidats de soutenir Trump même s'il était reconnu coupable de chefs d'accusation criminels.

DOUG BURGUM

Burgum, un ancien entrepreneur en logiciels qui entame son deuxième mandat en tant que gouverneur du Dakota du Nord, a failli rater le premier débat en raison d'une blessure au tendon survenue alors qu'il jouait au basketball avec son équipe de campagne. Malgré tout, Burgum a participé, déclarant aux journalistes par la suite qu'il se tenait sur une jambe derrière le pupitre.

Burgum a utilisé sa fortune pour promouvoir sa campagne en distribuant des cartes-cadeaux de 20 dollars, appelées «cartes de soulagement Biden», critiquant la gestion de l'économie par Biden, en échange de dons d'un dollar. Des critiques se sont interrogées sur le fait que cette offre enfreint la loi sur le financement des campagnes électorales.

MIKE PENCE

Faisant campagne sur sa réputation de diplomate et de responsable élu expérimenté, l'ancien vice-président de Trump a montré ses talents de débatteur le mois dernier et cherche à jouer un rôle plus important en Californie.

Pence a eu des moments de confrontation avec plusieurs autres candidats à Milwaukee, notamment sur les plus grandes lignes de fracture de la course à l'investiture républicaine.

En contraste avec Haley sur la question de l'avortement, l'une de ses principales préoccupations, Pence a qualifié l'approche de Haley visant à obtenir un consensus sur la question de «l'opposé du leadership». Certains des moments les plus enflammés de Pence ont eu lieu lorsqu'il a débattu avec Ramaswamy, déclarant : «Ce n'est pas le moment de l'apprentissage sur le tas.»

Pence lui-même a également été l'objet d'une question cruciale lors du débat, les candidats étant largement d'accord pour dire qu'il avait eu raison de protéger les résultats de l'élection de 2020 contre la campagne de pression de Trump.

Qui a décidé de ne pas participer (encore une fois)

DONALD TRUMP

Le favori actuel du GOP a choisi de boycotter son deuxième débat consécutif, cette fois-ci préférant rencontrer des travailleurs syndiqués au Michigan. Il prononcera un discours peu de temps avant que ses rivaux ne montent sur scène en Californie.

Le mois dernier, Trump a accordé une interview à l'ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, diffusée sur X aux alentours du début du premier débat.

Trump a déclaré qu'il ne voulait pas élever ses adversaires moins bien classés en participant à un débat contre eux.

Qui a participé la dernière fois, mais pas cette fois-ci

ASA HUTCHINSON

L'ancien gouverneur de l'Arkansas, qui a été réélu pour deux mandats, a été le dernier candidat à remplir les critères du Comité national républicain (RNC) pour le premier débat, lançant des appels sur Twitter pour des dons d'1 dollar afin de garantir sa place à Milwaukee. Cependant, il n'a pas satisfait aux critères renforcés pour participer au deuxième débat. Au lieu de participer au débat, il sera au Michigan mercredi, tenant une conférence de presse que sa campagne décrit comme «dénonçant les fausses promesses de Donald Trump».