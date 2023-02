Le projet de train à grand fréquence (TGF) piloté par VIA Rail et le gouvernement du Canada entre dans une nouvelle étape de sa phase d'approvisionnement, au milieu du développement à long terme de ce lien ferroviaire entre Québec, Montréal, Ottawa et Toronto.

Vincent Robitaille, sous-ministre adjoint au Bureau train grande fréquence (TGF) pour Transport Canada, a indiqué vendredi lors d'une séance technique que la demande de qualifications est la prochaine étape de la phase d'approvisionnement.

«L’objectif de la demande de qualification est de sélectionner jusqu’à trois répondants qualifiés — trois consortiums — qui seront invités à participer au processus de demande de propositions», a-t-il affirmé.

La phase suivante sera celle de co-développement qui s'échelonnera sur trois à quatre ans. Cette phase permettra de terminer la conception et le développement du TGF.

«La phase de co-développement permettra au secteur privé de proposer des innovations pour améliorer le TGF telles que différents alignements ou différentes localisations des voies ferrées, l’emplacement des stations, etc.» a expliqué Vincent Robitaille.

«L’objectif du processus d’approvisionnement et de co-développement est de réaliser le meilleur projet pour les Canadiens», a affirmé M. Robitaille.

Les critères à respecter dans l'élaboration et la concrétisation du TGF:

Tripler le nombre de déplacements de voyageurs ferroviaires dans le corridor Québec-Toronto;

Des départs plus fréquents avec au moins 12 départs par jour pour les grandes villes;

Une fiabilité considérablement améliorée pour que les trains partent et arrivent à l’heure;

Desservir de nouvelles collectivités comme Peterborough et Trois-Rivières;

Offrir des avantages environnementaux significatifs;

Offrir des temps de trajet plus court — inférieur à 4 heures et 10 minutes entre Toronto et Montréal et moins de 2 heures et 50 minutes entre Montréal et Québec.

VIA Rail et le gouvernement du Canada prévoient que les services du TGF seront opérationnels au début des années 2030.

«Le TGF signifie que les voyageurs auront un service rapide de centre-ville à centre-ville toutes les heures, avec des trains fiables qui partent et arrivent à l’heure et ils ne seront pas soumis à la congestion routière ou ferroviaire et tout cela grâce à un mode de déplacement écologique», a conclu M. Robitaille.

Via Rail croit qu’il est possible de réduire les trajets de 25% et d’améliorer la ponctualité à plus de 95%.

Ce qu'est le projet du TGF

Le train à grande fréquence est la proposition de VIA Rail de transformer le service ferroviaire voyageur au Canada. Elle créerait de nouveaux services de trains sur des voies réservées entre les grands centres (Québec-Montréal-Ottawa-Toronto).

De nouveaux trajets seraient établis sur l’infrastructure ferroviaire qui est peu en usage ou qui n’est plus en usage et de nouvelles voies seront construites entre Toronto-Peterborough-Ottawa, Ottawa-Dorion-Montréal et Montréal-Trois-Rivières-Québec.

Le projet de train à grande fréquence consisterait à séparer les activités ferroviaires de transport de passagers et de marchandises, à créer une plus grande capacité de transport durable pour les personnes et les marchandises, et à optimiser les services actuels le long du lac Ontario et de la Voie maritime du Saint-Laurent.

Des voix s'élèvent pour un TGV

Depuis l'annonce du projet, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer un projet de train à grande vitesse (TGV) plutôt qu'un TGF. La Ville de Québec et le gouvernement du Québec ont notamment affirmé qu'ils préféreraient un TGV, qui serait un moyen plus attractif pour convaincre les automobilistes de délaisser leur voiture pour utiliser le train, selon eux.

Si le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a maintenu que le projet de TGF proposé demeurait la meilleure option, il a fait savoir que si des entreprises sont en mesure de proposer des solutions qui permettraient aux trains d'aller plus vite que les 200 km/h du projet initial, il sera ouvert à l'idée.

Il a toutefois posé deux conditions: les propositions devront respecter les budgets alloués et ne délaisser aucune communauté incluse dans le projet initial.

Le TGF, réalisé en partenariat avec VIA Rail, doit permettre de faire la liaison Montréal-Toronto en 4 h 10, soit un gain de 55 minutes par rapport au service actuel. Cette promesse n'est toutefois qu'un «minimum», a rappelé le ministre Alghabra, qui est ouvert à des propositions plus rapides.

Avec des informations de La Presse canadienne.