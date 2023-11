Les bombes avaient à peine commencé à tomber sur la bande de Gaza, le mois dernier, que la famille d'Omar Mansour a réalisé qu'elle avait une question cruciale à résoudre: vaudrait-il mieux affronter la mort ensemble ou séparément ?

Un jour après que les combattants du Hamas ont fait irruption en Israël – massacrant au moins 1400 personnes, capturant environ 240 otages et déclenchant une guerre qui fait toujours rage aujourd’hui – les parents, frères et sœurs de M. Mansour se sont réunis dans l’une de leurs maisons pour discuter du dilemme.

Après avoir contacté M. Mansour à Vancouver le 8 octobre, les proches ont passé le téléphone à travers le groupe pour débattre des avantages de déménager chez des cousins, de chercher refuge dans des écoles gérées par les Nations Unies ou simplement de rester sur place.

Ils ont tenté les deux options dans les semaines qui ont suivi, mais la question centrale persiste alors que la guerre s'intensifie dans l'enclave assiégée où les autorités locales affirment qu'au moins 9700 personnes sont mortes dans une véritable crise humanitaire.

À court d'options

«Jusqu'à présent, la discussion est toujours la même, mais nous sommes vraiment à court d'options», a déclaré Omar Mansour, résident permanent au Canada depuis 2014, lors d'un entretien téléphonique.

«C'est extrêmement dangereux. Donc même cette option, de nous répartir en différents groupes pour nous rendre dans différents endroits, n'est pas valide pour le moment. Mais il n'y a pas d'autres options», a-t-il ajouté.

Deux des sœurs de M. Mansour – ainsi que leurs maris – ont initialement choisi de suivre les conseils des autorités israéliennes et de quitter leur maison familiale située au nord de la bande de Gaza pour s'installer dans la partie sud de l'enclave. Mais M. Mansour a déclaré qu'ils avaient été blessés et avaient décidé de retourner au domicile familial.

Fraîchement réuni, le groupe de 11 personnes a décidé de rester dans le nord de la bande de Gaza aussi longtemps qu'ils le pouvaient.

Ils ont tenu bon jusqu'au 1er novembre, date à laquelle la maison voisine de la leur a été bombardée, ce qui a incité la famille à faire ses valises et à chercher refuge.

Mansour a déclaré qu'ils avaient cherché refuge dans la maison de l'une de ses sœurs, située entre les frontières du nord de Gaza et de la ville de Gaza. Mais les bombes ont rasé le quartier la nuit de leur arrivée, obligeant le groupe à fuir à pied. Mansour a déclaré qu'ils s'étaient échappés de justesse.

Le groupe s'est rendu au domicile vacant d'un autre parent qui se trouvait hors du territoire lorsque la guerre a éclaté.

Le trajet de près de trois kilomètres a duré plusieurs heures et était semé d'embûches, a expliqué M. Mansour. Les membres de sa famille ont déclaré avoir évité les drones israéliens et avoir eu du mal à se déplacer dans les rues jonchées de décombres.

Il a noté que le voyage était une épreuve particulière pour ses parents, qui ont 70 ans et n'ont pas assez de force pour marcher après avoir été privés de nourriture et d'eau adéquates au cours du mois dernier.

Leur maison actuelle, prévue pour deux personnes, en accueille désormais 11.

Omar Mansour a déclaré que l'eau restait la ressource la plus précieuse, ajoutant qu'à un moment donné, la famille était restée sans boire pendant près de 10 jours.

«Ils ont finalement eu de l'eau, mais ils ne se sont pas douchés pendant tout ce temps, a-t-il déclaré. Ils ne peuvent pas tirer la chasse d'eau des toilettes.»

Difficulté à communiquer

Un appel téléphonique comme celui que la famille a partagé au début de la guerre est de plus en plus difficile à organiser.

M. Mansour a indiqué que les récentes tentatives de connexion avec ses proches ne donnaient qu'un message en arabe indiquant que les parties ne pouvaient pas être contactées. Et dimanche soir, Gaza a connu sa troisième panne totale de communications depuis le début de la guerre. La société de communication palestinienne Paltel a annoncé que tous ses « services de communication et Internet » étaient en panne.

Alors que le conflit entre dans une nouvelle phase, Omar Mansour se dit inquiet de la suite des événements.

L’armée israélienne a annoncé dimanche soir avoir encerclé la ville de Gaza et divisé la bande de Gaza en deux.

« Aujourd’hui, il y a le nord de Gaza et le sud de Gaza », a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari aux journalistes, qualifiant cela de « étape importante » dans les efforts d’Israël pour éradiquer le Hamas. Le groupe gouverne Gaza et est classé comme organisation terroriste par de nombreux pays, dont le Canada.

Les responsables israéliens ont soutenu que le Hamas opérait en utilisant un réseau complexe de tunnels souterrains de 500 kilomètres.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que plus de 9700 Palestiniens ont été tués dans le territoire en près d'un mois de guerre, et que les pays du monde entier appellent de plus en plus à des cessez-le-feu ou à des pauses humanitaires dans les combats pour permettre la fourniture de nourriture, de carburant et autres approvisionnements essentiels sur le territoire.

Ainsi, le débat au sein de la famille Mansour est revenu à la case départ alors que ses membres se demandent s’ils doivent rester sur place ou déménager et risquer de mourir seuls et effrayés.

«Ils devront se répartir dans les rues à différents endroits, ce qui signifie que même la communication entre eux sera complètement interrompue et nous pourrions perdre des personnes, a expliqué Omar Mansour. Si quelqu'un meurt, nous n'aurons aucune nouvelle.»

Avec des informations de The Associated Press.