Le directeur de la Formule E admet qu'il serait naturel que le circuit de courses en voiture électrique effectue un arrêt au Canada.

Jamie Reigle, qui est originaire de Vancouver, a abordé ce sujet à son arrivée à Nice, en France, en prévision de l'épreuve de Formule E à Monaco ce week-end.

Il a affirmé que les qualités cinématographiques de certaines villes canadiennes se marieraient bien aux 16 courses de la série, qui compte des arrêts à Mexico, Sao Paulo, Berlin, Rome et Londres, notamment.

«Nous pensons à des villes iconiques. Quand vous pensez à des villes comme Londres, Rome ou Berlin, là où nous avons déjà présenté des épreuves, ce sont des noms de villes qui résonnent à travers le monde, a dit Reigle à partir de la France. Ça ne veut pas dire que toutes les villes où nous présentons des épreuves ont le même cachet, mais c'est un facteur auquel nous pensons.

«Si nous regardons le Canada, des villes comme Ottawa, Montréal, Toronto et Vancouver cadreraient bien à ce niveau.»" - Jamie Reigle, directeur de la Formule E

Deux autres facteurs recherchés par la Formule E sont des villes où la culture sportive est forte afin de s'assurer une bonne foule et une connexion directe à l'industrie de l'automobile. Reigle a donc indiqué qu'en raison de ces facteurs, il y a beaucoup d'intérêt pour une épreuve de Formule E au Canada.

«La question devient, pouvons-nous trouver la bonne ville et le bon endroit pour établir un circuit dans cette ville?», a-t-il noté.

Montréal avait présenté deux courses de Formule E en juillet 2017 et avait attiré environ 45 000 spectateurs. Vancouver devait accueillir une épreuve en juillet 2022, mais elle a été annulée trois mois avant sa présentation. Le promoteur de l'événement serait confronté à plusieurs poursuites à la suite de l'annulation, selon différents médias.

«Ce que nous avons appris (avec Vancouver), c'est que nous devons prendre plus de responsabilités en tant que Formule E, plutôt que de laisser un partenaire mener la présentation de l'événement, a dit Reigle. Nous avons déjà changé notre manière de fonctionner et nous tentons d'avoir des relations plus directes avec les dirigeants des villes.»